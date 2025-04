Colombia no necesita carta de presentación cuando suena el nombre de Shakira. Basta con que los primeros acordes de ‘Hips Don’t Lie’ comiencen a sonar para que en cualquier rincón del mundo —de un bar en Bangkok hasta una boda en Barcelona— alguien diga: “¡Esa es Shakira, la colombiana!”. Pero ahora no solo los humanos se rinden ante el fenómeno barranquillero: también lo hace la inteligencia artificial.

La herramienta de inteligencia artificial de ChatGPT, en su exploración sobre cultura global, se aventuró a responder una pregunta con tintes patrióticos y musicales: ¿cuál es la canción colombiana más famosa del mundo? Y la respuesta fue contundente: ‘Hips Don’t Lie’, de Shakira.

Ni cumbia, ni vallenato, ni reguetón; la IA se fue con la que, según su análisis, tiene el mayor impacto cultural, reconocimiento internacional y longevidad en la industria musical global.

¿Sorpresa? Para muchos, no tanto. La canción lanzada en 2006 no solo arrasó con las listas de éxitos: fue número uno en más de 55 países y se convirtió en la canción más escuchada del mundo ese año.

En Estados Unidos, este tema marcó un antes y un después al coronarse como la más reproducida en la historia de la radio en su momento. Y todo esto, sin perder una gota de ese sabor colombiano que la artista lleva tatuado en la voz, la piel y la cadera.

Porque sí, aunque ‘Hips Don’t Lie’ suene en inglés, Shakira se las arregla para que cada presentación sea una postal de su tierra. En el videoclip, en sus bailes, en sus conciertos: hay cumbia, hay champeta, hay tambores, hay Caribe. Hay Barranquilla. Y, sobre todo, hay una mujer que se convirtió en embajadora cultural sin diplomacia de por medio.

Quizás por eso la IA no dudó. Porque hablar de ‘Hips Don’t Lie’ es hablar de una pieza que trasciende el idioma, que cruzó fronteras sin necesidad de traducción.

Es ese tipo de canción que uno escucha una vez y no se le despega jamás, esa que hace que los pies se muevan solos y que la cabeza recuerde a una mujer menuda, de rizos indomables, moviéndose con precisión hipnótica.

Pero la cosa no para ahí. Los escenarios donde Shakira ha cantado este himno no son pocos ni pequeños: MTV Video Music Awards, el Super Bowl 2020, y la inolvidable Copa Mundial de Alemania 2006, donde el tema se convirtió en un fenómeno global. Más que una canción, “Hips Don’t Lie” es una experiencia. Un sello. Un himno no oficial del poder latino.

¿Cuál es la canción más famosa de Colombia, según YouTube?

Ahora bien, si lo medimos en números fríos y nos vamos a YouTube, el panorama cambia. Allí, el trono visual lo ocupa otra joya de la misma artista: ‘Waka Waka (This Time for Africa)’, el himno oficial del Mundial de Sudáfrica 2010, que acumula más de 4.200 millones de reproducciones hasta abril de 2025.

Y en segundo lugar, cómo no, ‘Chantaje’, su explosiva colaboración con Maluma, con más de 3.000 millones de vistas. Un dato que, si bien sorprende, no contradice: Shakira sigue dominando el podio con puño (y cadera) de hierro.

Y es que Colombia, ese país con sabor a café, vallenato y empanada, también es el país de las estrellas globales. En los últimos años, nombres como Karol G, Feid y Maluma han tomado los escenarios internacionales, llevando el acento paisa y el perreo de Medellín hasta los Grammy. Pero si hay alguien que abrió la puerta y dejó la alfombra extendida, fue Shakira.