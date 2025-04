Una gran polémica se ha armado en ‘La casa de los famosos’ esta semana después que Cindy Ávila, conocida artísticamente como La Toxi Costeña, señalara ante las cámaras de la casa que había pedido ropa para el programa y le enviaron ropa que “estaba vieja”.

Murió Elizabeth Ogaz Orrego, mujer que se hizo viral por pronunciar ‘vístima’ en una entrevista

Una joven contó cómo le robaron una paleta en Bogotá: “Estuvo feo; no se puede dar papaya”

Así fue la reacción de Camilo al ver el regreso de Andrés Altafulla a ‘La casa de los famosos’

Esto fue una acción que la dejó muy preocupada porque le hizo pensar que sus familiares específicamente sus hijos estaban pasándola mal. La Toxi les habló a las cámaras pidiéndole a uno de sus hijos que le avisara a su mánager Oswaldo si les faltaba algo.

Además, Cindy ha manifestado que esta semana ha soñado cosas no muy bonitas y lo está tomando como una señal. Por este tema, Mateo ‘Peluche’ le preguntó a la cantante que si quería ir al psicólogo, el cual está disponible en la casa.

Pero, ella se negó y le explicó que Oswaldo quedó a cargo de todas las cosas debido a que la persona que había dejado encargada en primera instancia no pudo continuar.

También ‘Peluche’ le preguntó a quién le había dejado el acceso a las cuentas donde recibe los pagos semanales que hace el programa, pero ella no le dijo.

Video: colombiano grabó cómo bailan un vallenato de Diomedes Díaz en Polonia

Después de tanta polémica, en la cuenta de Instagram de la costeña su equipo de trabajo señaló que estaban “estafando” a su nombre y que las tiendas de ropa no le mandaran. Según la información que circula en redes sociales, su mánager estaría cobrando dinero a quienes desean vestir a La Toxi Costeña.

“Amigos de las tiendas de ropa y demás, no estén enviando nada a personas que no hacen parte del equipo de trabajo de La Toxi Costeña. Todo está súper bien, no está pasando nada malo. Solo están malinterpretando las cosas. Hay gente haciendo recolectas y pidiendo dinero a través de las redes para comprarle ropa supuestamente a La Toxi. Por favor, no se dejen engañar. Si en estos momentos necesitamos alguna cosa, se los hacemos saber”, escribieron.

Instagram latoxicostena_17 Comunicado del equipo de prensa de la Toxi Costeña.

Además, también manifestaron: “No se dejen engañar de la gente en redes. ¿En qué mente les cabe que los hijos de una participante de uno de los realities más vistos en Colombia, en estos momentos, van a pasar trabajo? Esto abre muchas puertas y las ayudas nunca faltan, gracias a Dios”.

¿Quién es la La Toxi Costeña?

La Toxi Costeña es nacida en Sincelejo y se hizo famosa luego de su canción ‘Macta llega’, una champeta que revolucionó las festividades del Caribe colombiano y se popularizó en todo el país.

Durante su estadía en la segunda temporada del reality de RCN, La casa de los famosos Colombia, ha contado su historia de vida, marcada por la lucha, la resiliencia y el esfuerzo.