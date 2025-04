El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló que en Colombia el robo de personas disminuyó en un 14.7 %, lo que representa cerca de 13.000 casos menos en comparación al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, a través de redes sociales se conocen a diario nuevos casos de robos. Precisamente, la creadora de contenido Trippy Wen, contó que fue víctima de los dueños de lo ajeno, pero lo más curioso fue el objeto del cual la despojaron.

A través de su cuenta de TikTok, la joven indicó que el pasado mes de marzo le robaron una paleta que se estaba comiendo, mientras caminada por la calle.

“La inseguridad en Bogotá está horrible, me robaron una platea, en la calle, mientras me la iba comiendo. Yo iba en la carrera 13 con 55, junto a mi novio, porque estábamos haciendo unas vueltas y entramos a un Oxxo. Mi novio se compró algo de tomar y me invitó una paleta”, dijo.

Pexels

De acuerdo con la joven, jamás imaginó que alguien la detuviera en la calle para hurtarle una paleta a medio comer.

“Me la iba comiendo, normal, y, de repente, vimos como se nos acerca un tipo –diciendo las cosas como son– un ñero. Le preguntó a mi novio si no le iba a dar un poquito, refiriéndose a lo que estaba tomando, y él lo ignoró y seguimos caminando”, expresó.

Lo que pareció una intervención inofensiva se tornó intimidante cuando se dieron cuenta que el sujeto no estaba solo y fueron abordados también por una mujer.

“No nos habíamos dado cuenta de que el man iba con una vieja y me dijo lo mismo, pero con mi paleta. No hubo tiempo de nada, no la había visto, pero pasó a mi lado y me la rapo”, relató.

“Yo forcejeé con ella porque me dio empute, pero pensé que ya no me la iba a comer, porque la vieja ya la había manoseado, así la solté y se cayó al piso. Mi novio me preguntó si me la había rapado, pero ella la recogió y le dijo: No, ella me la regaló y se le cayó (...) me dio mucha rabia, lloré de la impotencia porque no podía hacer nada, me sentí en peligro porque era gente complicada y quién sabe qué podían hacer. No me iba a poner en riesgo por una paleta”, añadió.

Tras lo sucedido, la mujer expresó su preocupación por la condiciones de seguridad de Bogotá, y aseguró que ya no se puede estar seguro comiendo una paleta en la calle.

“Me han robado varias veces en esta ciudad y así haya sido una paleta, estuvo feo. Ya no es solamente dar papaya cuando se va con el celular por la calle, ahora también se puede dar papaya comiendo paleta”, concluyó.