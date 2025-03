Nuevos ingresos tendrá ‘La casa de los famosos Colombia’ esta semana. El pasado jueves 27 de marzo entró una nueva participante, se trata de la modelo Laura González, quien llegó para revolucionar el reality.

Con menos de 24 horas, González ya expresó su descontento con Karina García, declarándole la guerra de una. Este hecho causó molestia en los usuarios, pues destacan que Karina ha sido blanco de muchos congelados, y realmente se está haciendo es un bullying contra ella.

Sin embargo, la modelo no será la única en ingresar a la casa, pues el cantante Andrés Altafulla estará en la competencia el próximo sábado 29 de marzo.

¿Quién es Andrés Altafulla, participante de La casa de los famosos Colombia?

El barranquillero Andrés Altafulla, tiene 32 años, y anteriormente en diciembre formó parte del quinto grupo de aspirantes a ‘La casa de los famosos Colombia’ en su segunda temporada, pero no entró.

Ahora, entrará al juego y promete diversión en su estadía. Altafulla en su video de presentación destacó que espera darle alegría a la casa.

“No tengo novia, me dejaron hace seis meses. Yo soy un pelao extrovertido, genuino, carismático, emprendedor, echao pa’ lante. Llevo más de 15 años entregado a la música, hago música urbana, pero me he rebuscado con todo, arrancamos con vallenatico, salsa, merengue, y papi… ¡Caímos aquí!”, dijo.

También confesó que no se niega al amor. “Yo me dejaría tentar dentro la casa por una mujer que me guste, las mujeres me gustan todas, como un león voy, soy cazador 100 %. No soporto la gente mentirosa, la gente hipócrita, la gente que no es leal ¿Cómo reacciono ante esas personas? Tiro el varillazo, y ya si la vaina no cambia…. ¡Verguero!”.