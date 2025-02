Por estos días Shakira se encuentra en el país como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran donde tuvo cuatro shows: dos en su natal Barranquilla y dos más en Bogotá, un quinto, en Medellín, fue cancelado por problemas con el escenario.

Esa ‘Shakiromanía’ ha despertado el interés por conocer más a fondo a la hija ilustre de La Arenosa. Como su pasado que sigue siendo escarbado pese a que desde muy joven los focos de la farándula estaban sobre ella.

Quien habló sobre la barranquillera fue el actor Naren Daryanani, quienes fueron muy cercanos cuando eran más jóvenes y hasta se dice que fueron novios aunque el bogotano prefiere no llamarlo de esa forma. Lo dijo en el programa XYZ del Canal RCN.

Naren señaló que nunca fueron formalmente novios que sí que ambos tenían “buena energía”. “Me llevó a la casa, me presentó al papá. Esa casa vieja que muestran ahora, ahí. Y me mostró su colegio. Dimos el tour”.

Tanta era la confianza que el actor fue uno de los primeros en escuchar su canción ‘Pies Descalzos’ solo para le diera sus apreciaciones. “En el carro ella me ponía lo que iba a ser ‘Pies descalzos’ y me decía ‘pero dime la verdad, ¿te gusta? No por hacerme sentir bien ni nada’”.

Sentía que en ese momento la atrapaba “una inseguridad”, pero aclara que fue algo momentáneo pues sostiene que siempre ha sido muy segura y advierte que esa “era como su último chance con Sony”.

Luego fue el lanzamiento en La Castellana que lo dejó boquiabierto: “Fuimos como 300 personas, periodistas y unos amigos de ella, y la verdad cuando la vimos que salió descalza con su guitarrita e hizo ese show todos me acuerdo que nos mirábamos y decíamos: ‘Es una bomba esta mujer, es una bomba de show’. Desde ahí ella despegó y no ha parado”.

Después de un tiempo, Shakira decidió tomar su camino pues notó los coqueteos de Naren con la también actriz Flora Martínez luego de una sesión de fotos. “Hubo muy buena energía y pues ‘Shaki’ lo notó”, comentó.

“Y yo con ‘Shaky’ no es que fuéramos novios, sino que yo también andaba como muy subido en la nube”, manifestó. Pero hubo un detonante, la intérprete de ‘Hips don’t lie’ se dio cuenta que Naren anotó el número de teléfono de Flora, “le dio rabia todo” y terminaron alejándose.

De eso no quedaron rencores, por el contrario, ambo se hicieron amigos y Daryanani la recuerda como esa mujer siempre modesta que no ha cambiado nada comparada a cómo era en sus inicios, sigue “igualita”.

“La vida es perfecta, lo que yo viví fue perfecto para nuestro momento y quedó un cariño muy chévere. Donde esté uno en la vida, si se la llega a topar, estoy seguro que ella va a estar muy querida como siempre y no me arrepiento de nada”, narró en el mencionado medio.