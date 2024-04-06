Angelina Jolie acusó ante una corte de Los Ángeles a su exesposo, el también actor Brad Pitt, de haberla maltratado físicamente ya antes del incidente en un avión contra sus hijos que acabó provocando su divorcio, según informaron medios estadounidenses.

Sus abogados detallaron que Pitt tuvo un 'historial de abuso físico' contra la artista.

La acusación fue presentada ante un tribunal de Los Ángeles (California, EE.UU.), donde las dos estrellas de Hollywood están librando una batalla legal por la venta de su antigua bodega francesa, llamada Château Miraval.

En los documentos judiciales, Jolie asegura que intentó venderle a Pitt sus acciones en la bodega, pero decidió no hacerlo cuando el actor quiso hacerle firmar un acuerdo de confidencialidad para prohibirle hablar sobre el abuso al que presuntamente la habría sometido.

La protagonista de 'Maleficent' (2014) añadió en esos papeles que la 'historia de abuso físico' por parte de Pitt comenzó mucho antes de lo que se conocía, pero no entró en detalles.

En octubre de 2022, como parte de la demanda por Château Miraval, Jolie acusó a Pitt de haber asfixiado a uno de sus hijos y golpear a otro, además de derramar cerveza y vino sobre ellos, durante una discusión en un vuelo privado de Francia a California en el año 2016.

'Si bien la historia de abuso físico de Pitt hacia Jolie comenzó mucho antes del viaje en avión de la familia de Francia a Los Ángeles en septiembre de 2016, este vuelo marcó la primera vez que también abusó físicamente de los niños', alegan los abogados de Jolie.

Tras ese incidente, el oscarizado intérprete fue investigado por el FBI por un presunto abuso de menores, pero las autoridades decidieron no presentar cargos penales contra él.

Según los abogados de Jolie, los agentes que investigaron el caso tenían 'causas justificadas para acusar a Pitt de un delito federal por su conducta' el día del suceso en el avión.

La pareja coincidió en el rodaje de 'Mr. & Mrs. Smith', que se estrenó en 2005, el mismo año en que Pitt se separó de Jennifer Aniston. Su romance se dio a conocer entonces, se casaron en 2014 y su divorcio se oficializó en 2019. Ambos comparten la custodia de sus seis hijos.