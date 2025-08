Las redes sociales se encuentran en pleno debate tras un episodio protagonizado por Karina García durante una transmisión en vivo junto a su hija Isabella en TikTok. La modelo paisa desató una ola de especulaciones sobre un posible embarazo cuando interrumpió la transmisión para ir a vomitar, según relató su primogénita.

El momento que encendió los rumores ocurrió cuando García confesó ante su audiencia: “Me siento maluca, me siento mareada”, después de mencionar que llevaba varios días experimentando malestares. La situación se intensificó por el comentario espontáneo de Isabella Vargas, quien expresó: “Yo no quiero más hermanos, ojo con eso porque yo no quiero. ¿Cómo se va a llamar? Ojo con eso porque las palabras tienen poder”.

Le recomendamos: Famoso cantante de vallenato y su acordeonero anunciaron su separación, tras más de una década juntos

Ante la insistencia de su hija, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 intentó calmar la situación atribuyendo sus síntomas al riguroso plan alimenticio y entrenamiento que está siguiendo como preparación para su enfrentamiento con Karely Ruiz. “No mi reina, cálmate. Si el día de mañana Dios me quiere enviar un bebé, ¿lo vas a rechazar?”, respondió García en tono jocoso.

Hasta el momento, ni Karina García ni su pareja, Andrés Altafulla (ganador de La Casa de los Famosos Colombia) han emitido declaraciones oficiales sobre los rumores que circulan en redes sociales. El video del episodio se ha viralizado rápidamente, generando todo tipo de reacciones entre los seguidores de la pareja.

Los comentarios de los usuarios reflejan expectativa y división de opiniones: “Ojalá pero con el tiempo sería genial ellos tienen que coger fuerza”, “ya queremos un hijo real de ellos dos”, “eso significa que por lo menos lo están intentando”, aunque también surgen voces de precaución como “ojo Karina dietas extremas no es recomendable”.

Mientras los rumores toman fuerza, Altafulla ha demostrado públicamente su conexión especial con los hijos de García. En una reciente entrevista radial con Mix, el cantante se mostró particularmente emotivo al describir su relación con Valentino, el hijo menor de la modelo, a quien considera su “mejor amigo allá en Medallo”.

“Nadie nos está obligando, ni a ellos ni a mí a querernos. Es algo que se está dando porque no hay ningún fin, no hay ninguna intención, simplemente nos la llevamos bien”, explicó Altafulla sobre la naturalidad del vínculo que ha desarrollado con los menores.

Le sugerimos leer: ¿Con cuánto dinero salió Isa del ‘Desafío Siglo XXI’?

El músico relató con cariño cómo Valentino lo recibe en casa: “Al llegar, el niño lo recibe eufórico, deseoso de contarle cada detalle de su día. ‘Ajá, mi amor. Cuéntamelo todo’. Y me cuenta: ‘No, hoy hice esto, hice aquello. Doki me mordió, almorcé esto’”.

Respecto a Isabella, la hija mayor, Altafulla reconoció su carácter fuerte y destacó que mantienen una relación basada en confianza y respeto mutuo, bromeando: “Isabela sabe que me tiene que pedir permiso. Cuidado con la vaina”.

La historia de amor entre García y Altafulla ha evolucionado significativamente desde su paso por La Casa de los Famosos Colombia. Lo que muchos interpretaron inicialmente como una estrategia del reality show, se ha consolidado como una relación genuina que ha capturado la atención del público por la forma natural en que el cantante se ha integrado a la dinámica familiar.

“Los niños son muy genuinos, muy transparentes, y sentir como esa afinidad, esa conexión con él, que tan solo tiene cinco años y que no sabe quiénes somos, qué tenemos, a dónde vamos, y que simplemente él se entregue es porque de verdad es algo real”, reflexionó Altafulla sobre su vínculo con Valentino.

Mientras tanto, los seguidores de la pareja continúan atentos a cualquier señal que confirme o desmienta los rumores de embarazo, esperando una respuesta oficial de los protagonistas de esta historia que mantiene en vilo a las redes sociales.