Esta edición 2025 del Desafío Siglo XXI, ha llamado la atención de los televidentes por todo los bajones emocionales de los participantes y sus salidas tan anticipadas.

¿Le sobró comida de un asado? Aprenda a cocinar un estofado de res

Julio reveló cuánto dinero se llevó en el ‘Desafío 2025’

Video: así fue como un perro callejero robó de las manos un kilo de carne recién comprado a una mujer

Un ejemplo claro es el caso de Isabel Carvajal, mejor conocida como Isa, quien fue eliminada en el episodio 16 tras competir en el Box Negro contra Mencho, Miryan y Rosa.

Su salida temprana fue sorpresiva para muchos, tanto por su rendimiento como por el vínculo que logró con la audiencia.

Aunque Isa no llegó a etapas avanzadas del juego, su participación fue significativa. A diferencia de otros eliminados, acumuló $10.500.000 durante su paso por la competencia, una cifra que la posiciona como una de las participantes más beneficiadas económicamente dentro de los eliminados.

Y es que, por ejemplo, Magic, otro concursante popular, salió con poco más de tres millones de pesos; Pineda con $3.100.000; y Julio, con $3.000.000 exactos.

Pero solo se debe a que el equipo Gamma se ha desempeñado muy bien en colectivo. Es decir, en las pruebas por dinero fue notable su triunfo.

Asimismo, Isa participó en el live que siempre hace Caracol Televisión. Uno de los momentos en que hizo referencia fue de los comentarios hechos por las mellizas del programa, quienes la compararon con un toro.

Mónica Jaramillo, presentadora de Noticias RCN, presentó a su novio: “Los sueños empiezan a materializarse”

“Me sorprendió que dijeran que yo parecía un toro. Yo soy una persona muy callada, no me interesa hablar mal de alguien si no lo conozco bien”, dijo.