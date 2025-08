Ha pasado un mes desde que comenzó el ‘Desafío Siglo XXI’ y ya todos los participantes terminaron de adaptarse a la competencia, por lo que esta se ha vuelto cada vez más reñida no solo en la arena, sino también en la convivencia.

A medida que avanza el reality inevitablemente se van despidiendo los competidores, la mayoría derrotados en el campo de juego y algunos por decisión propia. Los más recientes eliminados fueron Julio, del equipo Omega, e Isa, de Gamma.

Tras salir del famoso programa, Isabel Carvajal, conocida como Isa, anunció su decisión de abandonar definitivamente su trabajo como modelo webcam, una actividad que desarrolló durante los últimos cinco años.

La deportista de 27 años, oriunda de Bello, Antioquia, reveló que su paso por el reality show marcó un punto de inflexión en su vida profesional y personal. Según explicó Carvajal en una entrevista para 'La Red’, desde el inicio de su carrera en el modelaje webcam tenía establecida una meta.

“Cuando empecé el modelaje webcam tenía muy claro que la meta era cinco años. Esa meta, por cosas de la vida, mágicamente se cumple. Este año ya se cumplió, de hecho”, dijo.

La antioqueña, quien se destacó por sus habilidades físicas en el Desafío y fue considerada una de las mujeres más fuertes antes de ser eliminada, expresó que su motivación actual es diferente: “Yo no quiero seguir como modelo webcam. Es algo que no me llena, no me apasiona, no me nutre”.

¿Cuánto dinero se llevaron Julio e Isa?

En una reciente transmisión en vivo en las plataformas digitales de ‘Caracol Televisión’, Julio reveló que se llevó a su casa tres millones de pesos que ganó en el ‘Desafío Siglo XXI’. Mientras que Isa dijo que logró llevarse 10 millones 500 mil pesos.

En otra ocasión, Julio había confesado que su “mayor secreto” es que sueña con ser un reconocido actor de películas, “tipo Arnold Schwarzenegger”, dijo.

“Quiero ser uno de los actores más grandes de Colombia si Dios me lo permite”, expresó.