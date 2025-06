El capítulo 99 de “Yo Me Llamo” dejó una controversia que trascendió las pantallas cuando el concursante que imita a Raphael protagonizó un enfrentamiento verbal con el panel de jurados, particularmente con Amparo Grisales, tras recibir observaciones sobre su presentación.

El incidente se desató después de que el participante interpretara el clásico tema “Siempre estás diciendo que te vas” como primer concursante de la noche. Las críticas de los expertos se centraron en aspectos técnicos de su actuación, especialmente en lo que catalogaron como gesticulación excesiva y falta de elegancia en sus movimientos.

“Lo que digo es que no te pongas malacaroso (...) Muchas cosas erráticas, fue muy exagerado. O sea, los movimientos son erráticos, nada que ver, se te ve chistosito, no hay elegancia y la gestualidad y lo que te hemos dicho siempre de la mirada fija”, expresó ‘La Diva de Colombia’ durante su evaluación.

La respuesta del concursante no se hizo esperar. Lejos de aceptar las recomendaciones con la receptividad que le solicitaron los jurados, el imitador defendió su interpretación argumentando que había seguido fielmente el video original del artista español, calificando su precisión como “perfecta”.

Esta actitud desencadenó una reacción de Grisales, quien no dudó en confrontarlo: “¿Y tú crees que lo hiciste bien? Bueno, entonces ya ganaste, mi amor, listo. No tengo nada más qué decir. Tranquilo, no te preocupes. Nunca están de acuerdo conmigo”, expresó la actriz mientras las presentadoras Laura Acuña y Melina Ramírez observaban con evidente preocupación el desarrollo del intercambio.

Tras la emisión del programa, el participante recurrió a su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse sobre lo ocurrido. A través de una publicación acompañada de una fotografía de su actuación, escribió: “No pierdas tu objetivo escuchando comentarios sin razón. Sigue adelante amigo mío. Yo Me Llamo RAPHAEL”.

La publicación ha generado reacciones divididas entre los seguidores del programa. Mientras algunos usuarios expresan su apoyo al concursante, otros coinciden con la posición del jurado y sugieren que debería recibir las críticas constructivas con mayor humildad para lograr un mejor acercamiento al personaje que representa.