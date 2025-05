Shakira volvió a deslumbrar el pasado lunes 19 de mayo en el escenario de The Tonight Show con Jimmy Fallon, en lo que fue su tercera aparición en menos de un mes.

Esta vez, la artista colombiana eligió interpretar ‘Antología’, una de las baladas más emblemáticas de su carrera, para celebrar sus 30 años de haber salido.

El tema, que forma parte de su álbum debut ‘Pies descalzos’, en 1996, fue interpretado de forma sencilla pero profundamente conmovedora.

Shakira estaba rodeada por su banda. Desde el primer verso, la audiencia coreó cada palabra. Con 47 años y en uno de los momentos más importantes de su carrera, Shakira se encuentra celebrando dos hitos a la vez.

Celebró el vigésimo aniversario de su éxito global ‘Las caderas no mienten’ y el inicio del tramo norteamericano de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’, que ya está batiendo récords de asistencia y recaudación en cada ciudad.

X @BolanoDagoberto Shakira cantando Antología en Estados Unidos

Durante su visita al show de Fallon, la cantante también recordó con humor cómo Las caderas no mienten cambió su trayectoria. “Desde que salió esa canción, la gente me llama Shakira dos veces. Hay quienes incluso me han puesto detectores de mentiras”, bromeó.

Pero fue ‘Antología’, escrita por Shakira cuando tenía apenas 14 años, la que se robó el corazón del público. La interpretación fue un homenaje a sus raíces musicales. En más de una ocasión, Shakira pasó el micrófono al público, que cantó a todo pulmón.