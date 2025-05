El reconocido actor Fernando Solórzano, más conocido como “El Flaco”, compartió recientemente su experiencia como participante del reality ‘La casa de los famosos Colombia’.

Hija de Carlos Calero y Paulina Ceballos mostró cómo se adapta a su nuevo estilo de vida, previo al matrimonio

Receta para preparar rollos de canela, un manjar para acompañar con té blanco o negro

Así luce ahora Erick Torres, el actor que interpretó al hermano de Greeicy en ‘Chica vampiro’

Durante una entrevista con Infobae Colombia, el cartagenero de 61 años habló abiertamente sobre los desafíos del encierro, los roces con otros concursantes y, en especial, su relación con la también participante Melissa Gate.

Solórzano, con una destacada carrera en producciones como ‘Las muñecas de la mafia’ y ‘El cartel de los sapos’, describió los 113 días que estuvo en el programa como una vivencia “intensa y reveladora”.

MANOLETE RODRIGUEZ/RCN Televisión

Según explicó, la falta de privacidad y la constante convivencia generaron tensiones inevitables, pero fue su interacción con Melissa la que más llamó la atención, tanto dentro como fuera de la casa.

Uno de los puntos más comentados fue la dinámica entre Fernando y Melissa, quienes protagonizaron momentos cargados de confrontación y sarcasmo. El actor aclaró que gran parte de estos intercambios formaban parte de una estrategia de juego.

RCN/Cortesía Uno de los puntos más comentados fue la dinámica entre Fernando y Melissa, quienes protagonizaron momentos cargados de confrontación y sarcasmo.

“Era una forma de jugar. Nos decíamos cosas fuertes desde la ironía y la inteligencia, no desde el odio”, comentó. Sin embargo, reconoció que en ocasiones ese límite se desdibujó, lo que generó malinterpretaciones entre la audiencia.

“Entonces tú me tienes que contestar algo ‘¿Y tú qué hablas así con esas tetas tan horribles?’ Y comienzan uno a ofenderse, pero desde la ironía y desde la inteligencia, no. No sé si me hago entender. ¿Entiendes?”, dijo.

Influencer se hace viral al descubrir que ‘Hoja en blanco’ y ‘Los caminos de la vida’ no son de Argentina

Un episodio que sorprendió incluso al propio Solórzano fue la viralización de la frase “Lorena, las chanclas”, repetida constantemente por Melissa. El origen, explicó, fue una conversación casual en la que ella lo cuestionó por caminar descalzo dentro de la casa.

“Le dije que Lorena siempre me criticaba por eso, y desde ahí se volvió parte del día a día. Nunca pensé que se volviera viral”, explicó.

RCN El Flaco Solórzano y Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia

Asimismo, Solórzano también se refirió a los primeros días de Melissa en la casa, asegurando que ella lloraba frecuentemente durante las noches. Aunque escuchaba su llanto desde la cama vecina, confesó que optó por no acercarse.

“Yo todavía me lo pregunto, en serio, mmm. Es ella es tan misteriosa. Sí, tan misteriosa que te lo voy a decir. Si yo me quiero aceptar acercar a ella. Yo me tengo que acercar desde un sentimiento diferente. Y ahí hay un riesgo. Entonces era mejor quedarse acá”, aseveró.