La presentadora y actriz antioqueña Viena Ruiz, anunció su retiro del programa matutino ‘Buen día Colombia’. En una conversación con la revista Vea, Ruiz confirmó que su último día al aire será el próximo 31 de marzo. A sus 57 años, la conductora de televisión contó que se siente lista para cerrar un capítulo importante en su vida y dedicarse a disfrutar de su tiempo libre y de su familia.

Ruiz, quien se hizo famosa en la televisión colombiana hace más de tres décadas como presentadora de ‘Los secretos de Viena’, un segmento que brindaba curiosidades sobre la vida política del país, ha sido una figura icónica en el medio. En ‘Buen día Colombia’, ha compartido la presentación con otros talentos como Andrés López, Orlando Liñán y Karina Soto, y ha realizado su propio segmento donde entrevista a personajes destacados.

La decisión de Viena de retirarse no fue fácil. En su diálogo con Vea, reveló que el pasado 1 de marzo cumplió 57 años y, con ello, alcanzó el derecho a la pensión. “Hoy me siento feliz porque ya puedo pensionarme”, expresó. Aunque le ofrecieron permanecer en el programa, Ruiz optó por priorizar su bienestar: “Yo quisiera descansar, quisiera estar tranquila”.

La madre de cuatro hijos reflexionó sobre su intensa trayectoria laboral. “Llevo desde los 18 años en un ritmo vertiginoso... Mi ritmo actual es como de 5 de la mañana a 11 de la noche, es pesado. Llevo 40 años en que no he parado de trabajar y muchas personas dicen ‘qué rico ganarme dos sueldos’, eso es válido, pero no tengo esa meta, yo quisiera descansar, quisiera estar tranquila”.”, señaló. A pesar de la nostalgia que siente por dejar el programa, Ruiz está emocionada por la nueva etapa que comienza y planea dedicar más tiempo a su familia. “Qué rico dedicarse a los hijos y a mí”, afirmó.

Aunque no descarta la posibilidad de asumir otros proyectos menos exigentes en el futuro, Viena Ruiz está clara en que ahora es el momento de disfrutar de la calma y reflexionar sobre su vida. “Me parece rico poder hacer un alto en el camino. Estoy feliz de pensionarme. Nunca pensé que ver los 57 fuera tan chévere”, concluyó.