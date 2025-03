La cantante de vallenato Ana del Castillo denunció que la empresaria que la contrató para un concierto en Córdoba la está amenazando de muerte.

Todo inició cuando la cantante no se presentó y empresaria que se llama Berenice aseguró que Del Castillo no llegó al concierto porque estaba borracha.

“Desgraciadamente Ana nos incumplió. Me llamó a las 11 de la noche su mánager me dijo que se habían varado en Sahagún y que estaban resolviendo el problema de un bus y que llegaban antes de dos de la mañana acá y nos podemos dar cuenta de que todo lo que nos ha dicho es mentira porque ella está en Barranquilla borracha, aquí tengo las pruebas fehacientes de lo que les estoy diciendo”, declaró.

Asimismo, destacó frente a todo el público presente: “Quiero que me comprendan y que no me juzguen porque si por algo me he caracterizado es por enfrentar todos los retos que me pongan y aquí estoy dándoles la cara”.

Pero, la artista declaró que no pudo asistir por el transporte y fue verdad. Sin embargo, la empresaria la amenazó. Ella sostuvo que le ofreció un concierto gratis pero no quiso.

“Hola, ¿Qué tal mi gente? Yo soy Ana del Castillo. Esta vez no vengo con esa felicidad a decirles esto, pero tengo que reportarme por lo de Valencia, Córdoba. La señora Berenice hizo un comunicado muy despectivo acerca de mí, que yo era una borrachina, que no había llegado a la presentación por querer incumplir por efectos de los psicoactivos y me parece una falta de respeto que se metan conmigo y le hagan creer a las personas y me hagan quedar mal en redes sociales”, dijo.

Asimismo, la cantante de 25 años señaló: “Bueno, les voy a decir los horarios, ya que, nosotros hicimos un contrato con ella y ella sabía que teníamos dos presentaciones en la ciudad de Barranquilla. La primera presentación Batalla de Flores, donde nos montamos a la 1 de la tarde y salí a las 3 en punto de la Batalla de Flores. De la Batalla de Flores teníamos luego El Cofrecito, a las 5:30 me monté al cofrecito y a las 6:30 estábamos saliendo para la ciudad de Valencia, Córdoba. Entonces, hay cosas que se nos salen de las manos”.

La no presentación de Ana del Castillo el pasado 1 de marzo ha generado todo tipo de especulaciones, pero su equipo rompe el silencio y aclara lo sucedido. Tras presentarse en Barranquilla, la artista y su equipo se dirigían a Córdoba cuando el bus en el que viajaban sufrió un… pic.twitter.com/4d8XYq6zY5 — Televallenato (@televallenato) March 4, 2025

“Se me varó el bus a las 11 de la noche en una bomba de gasolina. Nosotros le mandamos ubicación a la señora Berenice, le pedimos ayuda que, por favor, tuviera piedad de nosotros, que esto se nos salía de las manos. No nos dio una solución, amenazó a mi grupo de muerte, me amenazó a mí de muerte”, describió.

La cantante destacó que llevará el hecho a instancias legales porque ella siempre le mandó la ubicación de donde estaba.