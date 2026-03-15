Este domingo 15 de marzo se celebra la edición número 98 de los Premios Oscar, el evento en el que la Academia reconoce a las producciones, actores y creadores más destacados del último año.
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Como es tradición, la ceremonia se realizará en el Dolby Theatre, ubicado en Los Ángeles.
En este lugar se reunirán actores, directores, productores y otras figuras de la industria cinematográfica para conocer a los ganadores de las diferentes categorías.
¿Cómo ver la ceremonia de los Premios Oscar en Colombia?
Los seguidores del cine en Colombia podrán disfrutar de la gala y de la tradicional alfombra roja a través de dos opciones: una por el canal de televisión TNT y la otra por la transmisión en streaming de Max.
Ambas plataformas ofrecerán la cobertura completa del evento, incluyendo los momentos previos a la entrega de los premios.
La emisión de la ceremonia comenzará a las 6:00 p. m., hora de Colombia, y se espera que el evento tenga una duración aproximada de tres horas.
Durante ese tiempo se entregarán las estatuillas en distintas categorías que reconocen el trabajo artístico y técnico en la industria cinematográfica.
Las películas que lideran las nominaciones en los Premios Oscar
Una de las categorías más esperadas cada año es la de Mejor Película.
En esta edición, dos producciones llegan como favoritas: Sinners, que sorprendió al conseguir 16 nominaciones, y Una batalla tras otra, que también figura entre las más destacadas con 13 candidaturas.
La expectativa entre los fanáticos del cine está centrada en cuál de estas producciones logrará llevarse el reconocimiento más importante de la noche.