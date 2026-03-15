Este domingo 15 de marzo se celebra la edición número 98 de los Premios Oscar, el evento en el que la Academia reconoce a las producciones, actores y creadores más destacados del último año.

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Como es tradición, la ceremonia se realizará en el Dolby Theatre, ubicado en Los Ángeles.

En este lugar se reunirán actores, directores, productores y otras figuras de la industria cinematográfica para conocer a los ganadores de las diferentes categorías.

Este domingo 15 de marzo cerramos la temporada de premios con los OSCARS 2026.



Aquí el horario:



🇺🇲: 4PM (PT) / 7PM (ET)

🇲🇽🇬🇹🇭🇳🇸🇻🇳🇮🇨🇷: 5PM

🇨🇴🇵🇪🇪🇨🇵🇦: 6PM

🇻🇪🇧🇴🇩🇴🇵🇷: 7PM

🇦🇷🇨🇱🇺🇾🇵🇾🇧🇷: 8PM

🇪🇸: 12AM del lunes



Emisión vía HBO Max y TNT en Latinoamérica. #Oscarspic.twitter.com/Gp7SVqIfhb — Carla ❁ (@shannonlada) March 13, 2026

¿Cómo ver la ceremonia de los Premios Oscar en Colombia?

Los seguidores del cine en Colombia podrán disfrutar de la gala y de la tradicional alfombra roja a través de dos opciones: una por el canal de televisión TNT y la otra por la transmisión en streaming de Max.

Ambas plataformas ofrecerán la cobertura completa del evento, incluyendo los momentos previos a la entrega de los premios.

Hoy Stellan Skarsgård ganará el #Oscar a Mejor Actor de Reparto por Sentimental Value



La Academia no dejará d lado a un actor q ha trabajado con Bergman, Lars Von Trier, Alfredson, Spielberg, Kaufman, Gus Van Sant, Ron Howard, Villeneuve, Terry Gilliam, Branagh, Fincher#Oscars pic.twitter.com/b3TvukIYWn — CINE PARA PENSAR (@CinePensar) March 15, 2026

La emisión de la ceremonia comenzará a las 6:00 p. m., hora de Colombia, y se espera que el evento tenga una duración aproximada de tres horas.

Durante ese tiempo se entregarán las estatuillas en distintas categorías que reconocen el trabajo artístico y técnico en la industria cinematográfica.

Las películas que lideran las nominaciones en los Premios Oscar

Una de las categorías más esperadas cada año es la de Mejor Película.

En esta edición, dos producciones llegan como favoritas: Sinners, que sorprendió al conseguir 16 nominaciones, y Una batalla tras otra, que también figura entre las más destacadas con 13 candidaturas.

Sinners (2025) con 16 nominaciones se ha convertido en la película con más nominaciones de la historia de los Oscars.



¿Lo merece o os parece excesivo? pic.twitter.com/eejshk7Tix — Lugar Cinema🎬 (@LugarCinema) January 22, 2026

La expectativa entre los fanáticos del cine está centrada en cuál de estas producciones logrará llevarse el reconocimiento más importante de la noche.