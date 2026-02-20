Dos de los artistas colombianos más influyentes y exitosos de la música latina se unen por primera vez en una colaboración muy esperada: Silvestre Dangond y Manuel Turizo presentan su nueva canción ‘El pacto’, un vallenato que promete conquistar a fanáticos de todas las generaciones.

Esta colaboración une el poder musical individual de Silvestre, cuatro veces ganador del Latin Grammy, y de Manuel Turizo, artista nominado al Latin Grammy y certificado Platino en Estados Unidos, creando un tema con una fuerza única que solo ellos, juntos, podrían lograr.

“Grabar con Manuel fue realmente increíble. Yo siempre había admirado su trabajo y su voz, y tener ahora la oportunidad de juntarnos para crear una canción así fue realmente especial. Desde el primer momento sentimos una conexión inmediata; todo fluyó de manera natural y auténtica”, dijo Silvestre Dangond.

Por su parte Manuel Turizo comentó que esta canción es un sueño hecho realidad pues siempre ha visto a Silvestre como un gran referente y un ejemplo enorme para la música colombiana.

“Desde hace mucho tiempo veníamos buscando que esta colaboración se diera, así que me siento emocionado, feliz y profundamente agradecido con él por confiar en mí y por compartir esta canción conmigo. Hicimos esto con mucho cariño y amor, pensando en que la gente conecte, sienta y disfrute la música como nosotros la sentimos al crearla”, agregó.

‘El pacto’ profundiza en la fragilidad de las promesas hechas después de una ruptura. No es solo despecho; es una honestidad cruda: aceptar que, aunque juramos no volver, dejamos a esa persona como un “Plan B” emocional.

La canción refleja la tensión entre la razón que insiste en decir adiós y la soledad que busca refugio en lo conocido, entregando un sentido más profundo y especial al clásico vallenato.

El video musical fue grabado en la vibrante ciudad de Miami y en paradisíacas playas colombianas, mostrando a ambos artistas disfrutando de impresionantes locaciones: paseos en moto, atardeceres coloridos y escenas llenas de energía, belleza y frescura.

La combinación de sus dos voces mágicas convierte a este vallenato en una experiencia auténtica, que respeta las raíces del género y a la vez las eleva con un toque moderno y único.

Esta colaboración llega en uno de los momentos más sólidos de la carrera reciente de Silvestre, reafirmando su gran presente artístico y su versatilidad para transitar distintos sonidos y géneros sin perder su identidad.

