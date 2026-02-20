Se volvió a hablar español. En la entrega del Premio Lo Nuestro de Univisión en Miami, la superestrella colombiana Juanes fue Galardonado con el Premio Anual a la Trayectoria en reconocimiento a una carrera definida por la autenticidad, la evolución constante y una profunda conexión con sus raíces.

Lea Bad Bunny, el gran ganador de un Premio Lo Nuestro lleno de amor a los inmigrantes

El artista paisa recibió el reconocimiento trayendo de vuelta su poderoso mensaje de “Se habla español” estampado en su camiseta al momento de dar su discurso.

Univisión reconoció que desde sus inicios hasta convertirse en un ícono global de la música latina, Juanes ha unido generaciones, géneros y culturas, transmitiendo mensajes de identidad, sensibilidad y conciencia social en escenarios de todo el mundo.

En ese sentido, su obra representa una voz artística comprometida que se ha mantenido relevante a lo largo del tiempo, consolidando una de las carreras más influyentes de la música en español.

Aquí Juanes anuncia gira con más de 50 fechas por EE.UU., México, Costa Rica, Colombia y Europa

Con una emotiva presentación de la banda colombiana de rock/pop MORAT, que ha citado a Juanes con frecuencia como una inspiración, el baile del público se transformó en una ovación de pie mientras Juanes aceptaba el reconocimiento a la trayectoria en un momento que completaba el círculo de su carrera: se quitó la chaqueta para revelar el regreso a su icónica camiseta negra “Se Habla Español”, esa que usó por primera vez en los Latin Grammy de 2003, donde arrasó con los premios a Álbum, Canción y Disco, y reafirmó su decisión de rechazar las presiones del crossover y seguir siendo un artista pionero en español.

El paisa demostró una vez más que su música más reciente sigue a la vanguardia del género y el idioma.

Juanes puso al auditorio de pie en una emotiva ovación reafirmando hoy, 23 años después, su reconocido compromiso con la música Latina, agradeció a Morat por su talento y trabajo juntos al recibir el premio e sus manos.

Además ¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad que padecía el actor Eric Dane?

“Cuando yo tenía nueve años, estaba en mi casa, estaba sentado tocando la guitarra y sentí una epifanía hermosa: ese mensaje dedicarse a la música, que esto es lo tuyo. Han pasado muchos años. Hoy tengo 53 años, la música me ha dado tantas alegrías y también me ha dado tantas lágrimas verdaderas, porque vivo con pasión”, empezó diciendo.

El artista añadió que cada momento le ha ayudado a entenderse, a encontrarse, le ha permitido lo más importante: que es conocerlos a ustedes, a todos los fans alrededor del mundo.

“Muchísimas gracias por darme esta oportunidad tan hermosa. El arte nos recuerda que somos más parecidos de lo que nos imaginamos. Muchachos, somos un solo corazón en una canción. Eso es hermoso, es magia. Es magia, no se nos puede olvidar eso, porque es muy importante. Y ahora, cuando el mundo nos duele a todos, que bueno que no seamos indiferentes, que nos escuchemos, que nos observemos, empaticemos. Nunca es tarde para aprender a amar; cada día es una nueva oportunidad hermosa para aprender a amar, muchachos. Y quiero dejarles muy claro que la esperanza no es optimismo; esa acción frente a la incertidumbre. Y si no, que lo digan los artistas”, comentó.

También ‘Therians’: ¿una tendencia o un problema de salud mental?

El Artista interpretó un popurrí de sus éxitos emblemáticos (La Camisa Negra, Es Por Ti, Nada Valgo Sin Tu Amor y A Dios Le Pido), además de éxitos que ya figuran en las listas, ‘Hagamos Que’ y ‘Una Noche Contigo’, nuevas canciones de su próximo, JuanesTeban que saldrá este 6 de marzo.