El actor estadounidense Eric Dane falleció la noche del pasado jueves 19 de febrero a los 53 años, luego de enfrentar durante meses la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que le fue diagnosticada en abril de 2025.

La noticia fue confirmada por medios internacionales como TMZ y la revista People. Posteriormente, su familia compartió un mensaje en el que señaló que el actor estuvo rodeado de sus seres queridos en sus últimos momentos.

Dane fue reconocido mundialmente por su papel como el doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy, así como por interpretar a Carl Jacobs en Euphoria.

Esclerosis Lateral Amiotrófica, la causa de muerte del actor Eric Dane

El actor reveló públicamente su diagnóstico de ELA en abril de 2025, tras varios meses de consultas médicas debido a síntomas progresivos.

Según contó en una entrevista en Good Morning America, comenzó con pérdida de sensibilidad en una mano y posteriormente sufrió un deterioro significativo en el control de su brazo derecho.

Redes sociales Eric Dane en Grey’s Anatomy

“Mi lado izquierdo funciona, mi lado derecho ha dejado de funcionar por completo”, expresó.

A finales de 2025 fue visto en silla de ruedas, lo que evidenció la rápida progresión del padecimiento.

¿Qué es la la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)?

De acuerdo con la Mayo Clinic, la Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal. Con el tiempo, provoca pérdida del control muscular, dificultad para hablar, comer y moverse.

Los síntomas varían según las neuronas afectadas, pero suelen comenzar con debilidad en manos, pies, brazos o piernas, y se extienden progresivamente a otras partes del cuerpo. Actualmente, no existe una cura para la enfermedad.