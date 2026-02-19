Cada vez se conocen más momentos de la visita de Shakira a Barranquilla, donde grabó un videoclip junto al también barranquillero Beéle. Pocos detalles se saben alrededor de la que será la nueva canción entre ambos reconocidos artistas, pero de momento se pudo confirmar que la locación es Barrio Abajo, específicamente en el área conocida como el Museo a Cielo Abierto,recientemente promovida como destino turístico.

En el sitio hay decenas de murales que representan la cultura y tradiciones del barrio, de Barranquilla y el Carnaval. Una de las artistas encargadas de varios de los murales es la barranquillera Isabella Garman, quien pudo vivir cómo al frente de sus obras ‘Shak’ graba lo que seguramente será su próximo éxito musical.

Sin embargo, EL HERALDO conoció que en el Gran Malecón hubo cierres parciales, donde se instalaron cámaras y equipos de grabación, por lo que se presume que esta reconocida zona de la ciudad también habría sido una de las locaciones escogidas por los cantantes barranquilleros para el rodaje.

En varios videos publicados en redes sociales se logra ver la complicidad de ambos artistas. De hecho Beéle ya ‘bautizó’ a Shakira como su “coletica”.

En su visita a la capital del Atlántico, los barranquilleros se reencontraron con sus raíces y, de hecho, de lo que se pudo ver el video estará cargado de estilo urbano y color, donde la esencia del barrio y la cultura caribeña son los verdaderos protagonistas de esta producción de talla internacional.

Uno de los momentos que dejó ver Beéle en sus historias de Instagram fue cuando Shakira le hizo un tatuaje en el antebrazo a Beéle. Aunque no se sabe exactamente de qué se trata se especula que haría parte de la nueva colaboración. La historia fue publicada por el barranquillero con el siguiente mensaje: “Una ‘coletera’ para toda la vida”.

En la grabación también se escucha a Shakira decir: “Mira, ¿pero me ha quedado bien esta?“, mientras le hace el tatuaje a Beéle.

Más tarde, la presencia de Shakira en la ciudad comenzó a confirmarse a través de las redes sociales del equipo de producción, incluyendo publicaciones de Keityn, productor de la cantante, mostrando fotografías en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón y en un conocido restaurante de Barranquilla.

Sobre la grabación del video, se conoció que también participaron integrantes de la comparsa Rumbón Normalista, y que se extendió desde las 10 de la noche del miércoles hasta las 5 de la mañana del jueves 19 de febrero.