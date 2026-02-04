Stephany Perlaza vivió una etapa de esfuerzo físico, disciplina y competencia deportiva antes de ser presentadora de Noticias Caracol Televisión.

Científicos graban una rara medusa fantasma frente a la costa de Argentina

Blessd desmintió rumores sobre el aspecto de Anuel AA: “Esas son fotos hechas con IA”

¿La presentadora Laura Bozzo falleció? Esto se sabe

La historia de la vallecaucana en el atletismo comenzó cuando apenas tenía 12 años, edad en la que descubrió una pasión que definiría gran parte de su adolescencia.

Desde sus primeros entrenamientos, la presentadora mostró habilidades destacadas en las pruebas de velocidad. En pocos meses, ya estaba participando en campeonatos, consolidando su interés por el deporte de alto rendimiento.

Durante su etapa juvenil, Stephany se enfocó en las pruebas de 100 y 200 metros planos. Sus entrenadores destacaban su potencia, rapidez y resistencia, cualidades que la perfilaban como una atleta con gran proyección.

El atletismo no solo ocupaba sus entrenamientos, sino también su vida personal. En ese entorno conoció a personas importantes para su crecimiento, incluyendo a quien fue su pareja en esa etapa, también vinculado al deporte competitivo.

Cuando su carrera deportiva avanzaba Stephany empezó a experimentar fuertes dolores en su rodilla izquierda, lo que le dificultaba entrenar con normalidad.

Con el paso del tiempo, los exámenes médicos confirmaron desgaste del cartílago y artrosis, una condición que comprometía seriamente su futuro como velocista. “La velocidad exige tener las rodillas en perfecto estado”, explicó.

Se operó pero no volvió a ser la misma. Además, tenía que evitar actividades de alto impacto si quería preservar su movilidad y calidad de vida.

Fue entonces cuando se inclinó por el periodismo, disciplina en la que encontró una nueva forma de canalizar su pasión, disciplina y compromiso. Ahora brilla en su trabajo en el que comunica.