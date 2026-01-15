Una de las propiedades más icónicas en la historia de la televisión, principalmente famosa en los años 90’, está a punto de cambiar de dueño, pues fue puesta a la venta. Se trata de la mansión de la familia Banks, conocida por ser el exterior de la casa de El Príncipe del Rap en Bel - Air.

La mansión, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles, estará a la venta por un valor de 30 millones de dólares, según informó el portal TMZ.

La noticia, por supuesto, ha generado gran expectativa entre los seguidores de la popular serie y amantes de propiedades históricas. Se trata de una vivienda con un estilo colonial georgiano construida en 1937. Cuenta con seis dormitorios, siete baños y una superficie de aproximadamente 930 metros cuadrados.

La mansión se encuentra sobre un terreno esquinero de más de 36 mil metros cuadrados, que es una característica poco común, incluso en estas zonas tan exclusivas de Los Ángeles.

La casa en sí está ubicada en Brentwood, uno de los sectores más exclusivos de la ciudad, y no en Bel-Air. Será la primera vez en 48 años que salga a la venta.

Parte del atractivo de la casa también es lo que la rodea. Está situada a solo dos cuadras de la conocida propiedad de O.J. Simpson en Rockingham y muy cerca de residencias pertenecientes a figuras del espectáculo y la política, como el cineasta Judd Apatow y el exalcalde de Los Ángeles, Richard Riordan.

La mansión mantiene una vigencia en el mundo del espectáculo, pues en la actualidad funciona como locación de rodaje para una serie de Netflix, lo que mantiene su reconocible fachada bajo los reflectores y refuerza su estatus como ícono televisivo.

Se sabe que El Príncipe del Rap en Bel - Air fue grabado principalmente en estadios, pero el exterior de la residencia se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la serie, que fue protagonizada por Will Smith entre 1990 y 1996, por NBC.