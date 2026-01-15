El cantante y compositor británico Harry Styles publicó un cartel misterioso que sugiere su regreso a México. A través de un mensaje con la frase: “We Belong Together” y varias imágenes minimalistas, que aparecieron cerca del Ángel de la Independencia, los fans del actor aseguran que volverá a Ciudad de México.

El mensaje ‘Nos vemos pronto’ apareció después de casi tres años de silencio tras concluir su gira Love On Tour, que venía como parte de la promoción de su álbum Harry’s House.

Se espera que el cantante prepare un nuevo capitulo musical este 2026 en el ´país azteca’.

Estos carteles forman parte de una estrategia internacional que ha buscado generar misterio y conversación entre sus seguidores, desde la publicación del video ‘Forever Forever’ en su canal de YouTube hace un par de días.

