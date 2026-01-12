La edición 83 de los Globos de Oro no solo dejó a los grandes ganadores del cine y la televisión, sino que también confirmó que la moda sigue siendo una de las grandes protagonistas de la noche.

Entre decenas de estrellas y diseñadores de alto nivel, la actriz australiana Rose Byrne fue quien logró acaparar todas las miradas y quedarse con el título de la mejor vestida de la ceremonia.

La gala, celebrada en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, reunió a figuras como George Clooney, Ana de Armas, Jennifer Garner, Selena Gómez y Amanda Seyfried, quienes desfilaron por la tradicional alfombra roja. Sin embargo, fue Byrne quien logró imponerse con un diseño exclusivo de Chanel que combinó elegancia clásica con un aire moderno y sofisticado.

Golden Globes WINNER for Best Actress Rose Byrne 🏆 pic.twitter.com/8k4KS2bDN8 — A24 (@A24) January 12, 2026

La actriz, ganadora del Globo de Oro a mejor actriz de comedia por su papel en If I Had Legs I’d Kick You, lució un vestido verde esmeralda confeccionado a medida bajo la dirección creativa de Matthieu Blazy, actual responsable artístico de la maison francesa, y con la asesoría de la reconocida estilista Kate Young.

El diseño destacó por su silueta fluida, un profundo escote en V y un delicado trabajo de pedrería que aportó brillo sin exceso. El vestido, inspirado en el glamour del Hollywood de los años veinte, dejó la espalda al descubierto y terminó en una elegante cola que recorrió la alfombra roja.

lol at this moment from Rose Byrne's Golden Globes speech



"I want to thank my husband, Bobby Cannavale, who couldn't be here because we're getting a bearded dragon and he went to a reptile expo in New Jersey, so thank you, baby" pic.twitter.com/KgVmf8SH9R — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) January 12, 2026

La elección del color también fue clave, pues Rose Byrne fue la única actriz que apostó por esta tonalidad vibrante, convirtiéndose en uno de los looks más comentados de la noche. El atuendo fue complementado con joyas de Chanel y un beauty look sobrio y refinado, con melena pulida y maquillaje de estilo clásico.