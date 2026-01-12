La bandera de Venezuela volvió a ondear en lo más alto de un certamen internacional tras la elección de Lady Di María Mosquera Hernández como Reina Internacional del Café 2026.

Este es uno de los eventos más emblemáticos de la Feria de Manizales, celebrada en la ciudad que es conocida como la Capital Mundial del Café.

La gala de coronación se realizó el pasado sábado 10 de enero en el Teatro Los Fundadores, donde 24 candidatas provenientes de distintos países compitieron por la corona en una velada que combinó tradición, cultura y celebración del café como símbolo de identidad.

Con su elección, Mosquera se convirtió en la sexta representante de Venezuela en obtener este reconocimiento internacional.

Asimismo, la nueva soberana recibió la corona de manos de Cristiane Stipp, reina saliente 2025.

Así quedó el cuadro final del Reina Internacional del Café 2026

El jurado, tras una evaluación integral que incluyó pruebas culturales, presentaciones escénicas y participación en actos oficiales, definió el podio de la siguiente manera:

Virreina: Lorena Ohana (Brasil)

Primera princesa: Valeria Maya (El Salvador)

Segunda princesa: Ruslana Zicaru (México)

Tercer lugar: Melany González (Argentina)

Lady Di Mosquera tras ser coronada: “Este triunfo es para Venezuela y Colombia”

Lady Di Mosquera expresó su gratitud por el respaldo del público y por la oportunidad de representar a su país en un escenario internacional.

“Este es un triunfo que llega directo a mi hogar, a mi Venezuela querida y también a Colombia, que me recibió con tanto cariño”, manifestó la nueva soberana, quien destacó el apoyo recibido tanto de manizaleños como de la comunidad venezolana presente en el teatro.

Instagram reinadointernacionaldelcafe Ladydi Mosquera, reina Internacional del Café 2026.

La Reina Internacional del Café inicia ahora un año de representación cultural, en el que llevará el mensaje de integración, tradición cafetera e intercambio entre naciones productoras y consumidoras del grano.

Mosquera tiene 26 años, nació en Carora estado Lara y es comunicadora Social. Mide 1.83 metros y compitió en el Miss Charm 2022 y en el Miss Grand Canaima 2025, donde ganó también.