Un grave accidente aéreo conmocionó el pasado sábado 10 de enero al departamento de Boyacá luego de que una avioneta privada se precipitara a tierra pocos minutos después de despegar del aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa.

La aeronave terminó incendiada en una finca de la vereda Romita y sus seis ocupantes murieron en el lugar. Lo más triste es que entre las víctimas de encontraba el cantante de música popular Yeison Jiménez.

Las autoridades indicaron que el siniestro ocurrió hacia las 4:12 de la tarde, cuando el avión de matrícula N325FA intentaba cubrir la ruta Paipa–Medellín. Testigos que se encontraban trabajando en un cultivo cercano relataron que el aparato presentó fallas desde el momento del despegue.

Según versiones recogidas en el lugar por el diario El Tiempo, la avioneta logró elevarse, pero comenzó a perder altura de forma repentina. El piloto intentó regresar al aeropuerto, sin éxito. La aeronave planeó durante varios segundos antes de caer violentamente en medio de una finca agrícola, donde se produjo un incendio seguido de una explosión.

“La avioneta despegó pero con un ruido raro, cuando estaba subiendo comenzó a perder altura, trató de devolverse al aeropuerto, pero siguió perdiendo altura, comenzó a planear y trató de aterrizar de emergencia en la finca, pero no lo logró”, contó Camilo Andrés Pongutá, uno de los trabajadores de la finca ubicada en la vereda Romita, a unos 20 minutos en carro desde el aeropuerto de Paipa, al diario.

Asimismo señaló: “Se vino a tierra, se incendió, tuvo una explosión pequeña y unos minutos después explotó en pedazos y se incineró por completo. Todos murieron calcinados”.

Hasta el sitio llegaron unidades de la Policía, bomberos, Defensa Civil, Ejército, ambulancias y personal de la Aeronáutica Civil, además de investigadores de la Fiscalía, quienes acordonaron la zona para iniciar las labores judiciales.

Jiménez, de 34 años, regresaba a Medellín tras una presentación en Santander. Junto a él viajaban su equipo de trabajo y la tripulación de la aeronave.

Además, los empleados del aeropuerto relataron que la aeronave tardó más de lo habitual en encender motores y que el despegue fue irregular. También notaron que, tras elevarse, no recogió el tren de aterrizaje, lo que encendió las alertas.

La noticia ha generado profunda consternación entre seguidores del artista y en el mundo de la música popular colombiana. El artista será homenajeado en el Movistar Arena el próximo martes 13 de enero.