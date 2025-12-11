Después del éxito de su canción “No Te Borro” que debuta en el chart Tropical Airplay de Billboard y un año histórico que le valió una nominación al Latin Grammy como “Mejor Álbum de Música Urbana” con “Underwater”, donde llamó la atención en Las Vegas como la única artista colombiana en la categoría, Fariana regresa a los momentos que dieron forma a sus primeros sueños musicales con el lanzamiento de su nuevo álbum “Música para Bailar”.

Manteniéndose firme en su ascenso, incluso en un camino que no siempre ha sido recto, la artista colombiana reconecta con los sonidos que la criaron, completando así su historia. El LP de 10 canciones, repleto de material completamente nuevo, se nutre de los recuerdos de infancia de Fariana y de las influencias que forjaron su identidad musical.

Con una fuerte influencia del merengue house, el género que despertó su curiosidad por fusionar la voz melódica con el rap, el álbum rememora sus primeros años, cuando el ritmo inundaba su barrio y el merengue enmarcaba cada momento de alegría con su familia.

“‘Música Para Bailar’ nace de los recuerdos más hermosos que tengo de mi infancia, de aquellos primeros momentos en que me enamoré de la música. Dicen que uno siempre regresa a donde fue feliz, y eso es precisamente lo que hago con este álbum: regresar a los momentos que me formaron y me hicieron soñar. Hoy, regreso a ese lugar donde todo comenzó, para abrazar a la niña que fui y darle un pedacito de todo lo que he aprendido y vivido”, dijo la artista.

En perfecta armonía con su carácter alegre y festivo, “Música para Bailar” llega justo a tiempo para la temporada navideña, un vibrante y festivo trabajo inspirado en el merengue que no querrás dejar de escuchar en esta época del año.

El álbum incluye éxitos como “Me Muevo”, un tema que alcanzó el número 1 en la radio colombiana durante semanas consecutivas y escaló las listas tropicales de toda Latinoamérica. A lo largo del proyecto, Fariana explora las diferentes ramas del merengue, mostrando una vez más su versatilidad y profundidad musical.

Con su voz distintiva y su estilo inconfundible, transforma los ritmos caribeños en éxitos de alcance global que hablan con orgullo de sus raíces latinas

Junto con el lanzamiento del álbum, llega el tema principal, “Tal Para Cual”, que explora la interpretación más romántica de Fariana hasta la fecha. El tema narra la historia de una traición entre su pareja y alguien cercano, pero Fariana finalmente sale victoriosa al alejarse de ambos.

El proyecto musical también incluye canciones como “Tuya”, “Peligrosa”, “Malcriaa”, “Son Mis Hijos”, “Barbie”, “La Temperatura” y su reciente sencillo “Bebiembre”, todas producidas por Gangsta, con quien la artista paisa colaboró ​​previamente en éxitos mundiales como “El Caballito”.

