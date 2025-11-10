La estrella colombiana Fariana adelanta la celebración de Navidad con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Bebiembre”, una canción que hace alusión a esos sentimientos y emociones que evoca esta época de Fin de Año, en la que la alegría está a flor de piel y se quiere compartir con la familia y los amigos.

“Bebiembre” hace parte del nuevo disco que estrenará Fariana la próxima semana titulado “Música para bailar” y en el que incluirá canciones como “No Te Borro”, su reciente éxito musical con el que, además de rendir un homenaje al legado del gran Joe Arroyo, reafirmó la versatilidad musical que ha marcado su carrera, haciendo honor a la influencia y herencia latina de su cultura.

Con este lanzamiento Fariana se prepara para participar en la semana de Latin Grammy en Las Vegas, donde se encuentra nominada en la categoría Mejor Álbum de música Urbana por su disco “Underwater”, el proyecto musical más ambicioso de su carrera, que incluye 19 temas y con el que rompió los estereotipos de la industria presentando una larga duración considerado por medios especializados como uno de los mejores disco urbanos estrenados en el 2024.

“Bebiembre” se encuentra disponible en plataformas musicales e inicia el conteo regresivo para las celebraciones decembrinas.