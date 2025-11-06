En medio de una prueba llena de tensión, lágrimas y sacrificios, la actriz Patricia Grisales fue eliminada del programa MasterChef Celebrity. La artista se dejó llevar por los nervios y cometió una serie de errores en su preparación de pasta.

Leer más: Filocaris lanza su primera canción ‘Déjala volar’

La actriz llamada ‘La Reina del Sazón’ se debió enfrentar en una dura competencia a Violeta Bergonzi y Carolina Sabino, para quitarse el delantal negro y alcanzar el top 7; sin embargo, dejar pasarse en la cocción de su pasta le costó la salida de las cocinas y tuvo que apagar los fogones.

La artista destacada por su participación en importantes producciones como ‘La mujer del presidente’, ‘La baby sister’, ‘Dr. Mata’, ‘Garzón vive’, decidió preparar un platillo de tortellini, rellenos de salmón, eneldo, manzana verde y queso azul, que encantó el paladar de Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, pero no le alcanzó para permanecer en el programa.

No olvide leer: Video: Álex González, baterista de Maná, sufrió aparatosa caída durante concierto en Estados Unidos

¿Cómo fue la prueba?

Durante el reto, las tres cocineras presentaron dificultades en las preparaciones, especialmente para Carolina y Patricia. Por su parte, el jurado junto a Claudia Bahamón, ayudaron a todas las participantes para terminar sus platos de manera satisfactoria.

En la degustación, Violeta presentó su creación llamada “Gracias Bogotá”, una trucha ahumada acompañada de salsa de chontaduro y pollo. El plato recibió elogios por su cuidadosa presentación y un delicioso punto de sazón.

Posteriormente, fue el turno de Carolina con su propuesta “Respirar”, la cual, según el jurado, careció de una preparación más elaborada. Siguió Patricia con “A mi gaviota”, una pasta rellena, que destacó por su excelente emplatado.

La despedida

Finalmente, Claudia, los jurados y el resto de los concursantes se agruparon para despedir a la artista, quien agradeció a todos por el cariño, las enseñanzas y vivir la aventura de MasterChef Celebrity.

El top 7

Ahora la competencia inicia unos retos, en la que Pichingo, Violenta, Raúl, Valentina, Alejandra y Carolina, se disputarán su paso a la siguiente fase.