Megadeth anunció la fecha de su concierto de despedida en Bogotá y el lanzamiento de su último álbum de estudio, que incluirá un cover de Metallica.

La legendaria banda estadounidense liderada por Dave Mustaine confirmó que su presentación final en Colombia será el 26 de abril de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá.

El espectáculo hace parte de su gira de despedida This Was Our Life, con la que Megadeth pondrá fin a más de cuatro décadas de trayectoria que marcaron la historia del thrash metal.

El grupo, actualmente conformado por Mustaine, Dirk Verbeuren, Teemu Mäntysaari y James LoMenzo, prometió un show cargado de energía, clásicos inmortales y un repaso por toda su carrera musical.

El último álbum de Megadeth, titulado “Megadeth”, saldrá a la venta el 23 de enero de 2026. Entre sus canciones, destaca “Ride the Lightning”, un cover del clásico de Metallica lanzado en 1984.

La elección sorprendió a los fanáticos, ya que Mustaine fue parte de los primeros años de Metallica antes de fundar Megadeth, y durante décadas existió una rivalidad entre ambas bandas. Sin embargo, el líder explicó que este gesto busca cerrar una etapa:

“Grabamos Ride the Lightning porque fue una canción en la que participé desde su creación. Quise cerrar el círculo, mostrar respeto y honrar nuestra historia y amistad”, expresó Mustaine.

Con esta gira, Megadeth se despide de los escenarios, dejando un legado imborrable para millones de seguidores.

Fechas de preventa del concierto de Megadeth en Colombia

La boletería estará disponible a través de TuBoleta y contará con varias etapas de preventa. Fans oficiales de Megadeth en Colombia: del 3 al 5 de noviembre de 2025.

Mientras que, los clientes Movistar Total: del 4 al 6 de noviembre de 2025. Y clientes Bancos AVAL: del 5 al 7 de noviembre de 2025. Para finalizar con la venta general: desde el 7 de noviembre de 2025 hasta agotar existencias.

Precios para el concierto de Megadeth en Colombia