Este sábado 1° de noviembre en el concierto de cierre en Colombia de Shakira de su exitoso Tour ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, la cantante barranquillera tendrá invitadas especiales.

Luego de que el fin de semana pasado para sus presentaciones en suelo caleño la Reina del Pop Latino tuviera como teloneros a Grupo Niche. En esta ocasión para su presentación en la capital de la República ha convocado una propuesta totalmente diferente.

Los espectadores que asistan al Vive Claro, podrán disfrutar de la Filarmónica de Mujeres de Bogotá, quienes interpretarán junto a La loba una de las canciones de su repertorio.

Así lo ha dado a conocer en la tarde de este jueves Páramo Presenta, compañía encargada del desarrollo del tour a través de su cuenta de Instagram: “¡La Filarmónica de Mujeres de Bogotá se suma a la noche de @shakira en la capital! Interpretarán junto a la reina una de las canciones de la Mujeres Ya No Lloran World Tour este 1 de noviembre. ¡Bienvenidas!”

Es mucha la expectativa que hay alrededor de este concierto, debido a que se trata del último que ofrecerá en su país Shakira de origen, donde ha sido absolutamente respaldada.

La creadora de ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ ha tenido un 2025 cargado de éxitos y, en su tour por todo el continente americano a lo largo del año, ha recaudado un estimado de US212 millones (cerca de 2.100 millones de pesos colombianos) más de 40 presentaciones.

Esta será su tercera parada del tour en Bogotá, pues las dos primeras fechas fueron lleno absoluto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, los días 26 y 27 de febrero de este año. Ahora, se espera que el Vive Claro reciba el concierto de la ‘Loba’ y que haya lleno total, aunque todavía hay disponibilidad de boletas.