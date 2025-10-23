Casi una semana después de la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en el evento de boxeo ‘Stream Fighters 4’, organizado por Westcol en el Coliseo MedPlus de Bogotá, el episodio sigue generando debate en redes sociales y comentarios sobre posibles sanciones económicas por incumplimiento de contrato.

Lea más: JH de la Cruz es expulsado de su iglesia por participar en Stream Fighters 4

Ante los rumores, la hermana de Yina Calderón salió a desmentir las versiones que señalaban que la exparticipante de realities tendría que pagar una millonaria multa. En declaraciones difundidas en sus redes, afirmó que “no pagará nada” porque, aseguró, el contrato se cumplió según lo estipulado y no existe obligación de responder por una penalidad en su caso.

“Para todas las personas que están preocupadas que, porque a mi hermana la van a demandar, que esto y lo otro, no se preocupen, en el contrato está todo estipulado y todo se cumplió. Que no se puede leer, no se los puedo mostrar porque esto es confidencial, ni siquiera Valdiri podría decir la suma que se debe pagar si se incumple el contrato", expresó la hermana de Yina.

Por su parte, Andrea Valdiri, en una transmisión en vivo, recordó que los participantes del evento firman contratos con cláusulas específicas, entre ellas una penalidad económica para quien abandone la pelea antes del tiempo acordado. Según lo manifestado por Valdiri, dicha multa podría alcanzar los 196 millones de pesos, cifra que, dijo, reflejaría la seriedad del certamen y la intención de los organizadores de evitar este tipo de incidentes.

La también empresaria lanzó además indirectas a Calderón, haciendo referencia a supuestas dificultades financieras que esta habría enfrentado en el pasado y sugiriendo que un incumplimiento contractual podría agravar su situación económica.

Instagram @andreavaldirisos / Stream Fighters

Durante el evento, el promotor Westcol pronunció fuertes palabras contra Calderón.

“Cuando hay una persona sin valores, sin honor y sin respeto, no se puede hacer nada. Esa mujer queda vetada. Valdiri, te mereces una buena pelea, una buena contrincante, un buen rival. Te pido perdón, pero no controlamos los actos de mujeres tan asquerosas que no representan a Colombia. ¡Y un ruido para que Yina Calderón se vaya para la p**a mi***a!”, expresó Westcol durante el evento.