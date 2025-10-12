El cantante Martín Elías Jr., nieto de Diomedes Díaz e hijo del recordado Martín Elías, vivió un momento de susto en el departamento de Casanare, donde sufrió un accidente con una cuatrimoto durante una visita por compromisos musicales.

De acuerdo con medios locales, el joven intérprete perdió el control del vehículo al tomar una curva, lo que ocasionó que este diera varias vueltas antes de detenerse.

Testigos aseguraron que el incidente alarmó a todos los presentes: “La moto dio casi tres vueltas, pensamos lo peor”. Pero, el hecho no pasó a mayores.

Asimismo, el artista resultó con una leve raspadura y sin lesiones de consideración, pues horas después, compartió en sus historias de Instagram un video donde se le veía tranquilo y sonriente.

Igualmente, Martín Jr. cumplió con su presentación del pasado viernes 10 de octubre en Paz de Ariporo, donde fue recibido con ovaciones por el público.

‘Dejando huella’, el nuevo álbum de Martín Elías Jr.

El joven se encuentra concentrado en la promoción de su primer álbum de estudio, titulado Dejando huella, previsto para lanzarse en noviembre.

En redes sociales, ha compartido imágenes y fragmentos del proyecto junto a una frase que resume su propósito artístico: “No es dar el paso, sino dejar la huella”.

“Este noviembre les presento mi álbum Dejando huella, un trabajo hecho con el corazón. Se viene el tigre”, escribió el joven en Instagram.

El disco, según reveló Vallenato FM, cuenta con la producción de Rolando Ochoa y el acordeón de Santiago Oñate, figuras reconocidas en el género.