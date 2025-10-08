Radamel Falcao García y la presentadora Valentina Taguado tuvieron un encuentro que se volvió viral en redes sociales luego de que ambos protagonizaran un divertido momento junto al chef Jorge Rausch, jurado del reality MasterChef Celebrity.

El video, compartido por Taguado, muestra al colombiano en una conversación relajada con la conductora del Canal RCN, quien no dudó en aplicar una de sus clásicas dinámicas que es oler a sus invitados.

Falcao aceptó el reto con humor, permitiéndole oler su cuello y sus axilas. Le olió el cuello y las axilas y dijo: “Este señor no huele a nada”, exclamó Valentina.

Instagram valentinataguado Valentina Taguado y Radamel Falcao García

Mientras que el futbolista respondía: “Ni para mal, ni para bien, ah bueno”. En el mismo sitio estaba Rausch, con quien la presentadora también bromeó.

Durante el encuentro, Rausch y Valeria Aguilar, exconcursante del programa, acompañaron a Taguado y al ‘Tigre’ en una charla en donde no perdió oportunidad para preguntarle si participaría en Masterchef.

El momento surgió cuando el delantero le preguntó al chef por su excompañero de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes, quien recientemente hizo parte de la competencia. Rausch intervino y comentó que “Yepes consiguió novia”, generando la sorpresa de Falcao.

Minutos después, Rausch lanzó una propuesta inesperada: “Lo vamos a traer el año entrante”, dijo señalando a Falcao. Ante la invitación, Taguado preguntó directamente si aceptaría competir en MasterChef Celebrity.

El delantero, entre risas, respondió con modestia: “Soy pésimo cocinando”, a lo que el chef contestó: “Yo te enseño”. “Vamos a ver, es posible entonces”, aseguró Falcao quien actualmente se encuentra sin equipo tras su paso por Millonarios, pero continúa cumpliendo compromisos comerciales en Colombia.