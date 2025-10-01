Alberto Aguilera Valadez, conocido mundialmente como Juan Gabriel, es considerado uno de los artistas latinos más grandes de la historia.

El cantautor mexicano, que escribió más de 1.500 canciones y dejó un legado musical invaluable, falleció el 28 de agosto de 2016, a los 66 años, a causa de un infarto agudo de miocardio en su residencia en Santa Mónica, California.

Su familia decidió cremar el cuerpo y, según versiones, sus cenizas reposan en Ciudad Juárez, lugar donde creció y dio inicio a su carrera artística.

Juan Gabriel fue visto en París

Tras su muerte, surgieron numerosas teorías y rumores que ponían en duda lo ocurrido, incluso afirmando que el “Divo de Juárez” seguía con vida. Aunque dichas versiones nunca tuvieron fundamento, siempre resurgen en redes sociales.

Uno de los casos más recientes ocurrió en un café de París, donde turistas mexicanos grabaron a un hombre cuyo parecido con Juan Gabriel sorprendió a los presentes. El video se viralizó rápidamente y los cibernautas empezaron a sospechar de una supuesta existencia.

Jóvenes encuentran a un hombre idéntico a #JuanGabriel en restaurante de París lo que ha revivido la polémica sobre su existencia 😱#Viral pic.twitter.com/WQ0sTOKmgi — Nelson Valdez (@nelvaldez) September 30, 2025

Igualmente, algunos usuarios indicaron que aunque se parece a Juan Gabriel no era él y otra vez se disiparon los rumores.