Carlos Arau, actor y comediante mexicano falleció en pasado fin de semana tras 35 años en la industria del entretenimiento, confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

Madonna revela que contempló el suicidio durante la lucha por la custodia de su hijo Rocco

Blessd ya habría hecho una oferta para la compra de un equipo de la Liga Betplay

Natalia París revela que es demisexual: “Esperanza Gómez se quedó en palotes”

El actor es recordado por sus interpretaciones en La Rosa de Guadalupe y en la serie Vecinos. El mundo del entretenimiento en México lamentó la muerte de Arau., pues sus actuaciones en el cine y televisión le hicieron ganarse un valioso lugar.

Inició en la década de los 90 y actuó en la televisión en novelas como La familia P. Luche, Hospital El Paisa, La Madrastra y Eternamente amándonos. Mientras que, en el cine estuvo en Extraños caminos, Mujeres insumisas, Julio y su ángel y Perdita Durango.

Q.E.P.D. nuestro compañero actor Carlos Arau. Mis condolencias para su familia. 🙏 — Eduardo España (@laloespana) September 30, 2025

El pasado domingo 28 de septiembre le dieron los familiares, amigos y colegas el último adiós en una agencia funeraria de la Ciudad de México.

“Descanse en paz el actor y comediante Carlos Arau. Nos reuniremos para despedirlo en el velatorio de la Funeraria J. García López. Sala 1. Calle Gral. Prim 57, en la Ciudad de México”, decía la notificación.