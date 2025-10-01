La reconocida presentadora de Noticias Caracol, Alejandra Giraldo, contó recientemente cómo fue el quebranto de salud que tuvo en 2024, el cual le impidió caminar durante 15 días. La periodista aseguró, en entrevista con La Kalle, que el año pasado estuvo lleno de desafíos para ella, además de su enfermedad, la coyuntura nacional la llevaron a un estrés máximo.

Aseguró que a comienzos de 2024 tuvo problemas gastrointestinales, además de una supuesta artritis -porque los médicos determinaron después que se trataba de otro problema- que le impidió apoyar sus pies.

“Me cogió en enero una artritis, no pude caminar en 15 días, me arrastraba, al principio casi que gateaba porque no podía apoyar los pies y fue de puro estrés. Las enfermedades autoinmunes son una pirámide y se mueven entre ellas, pueden mutar”, contó en medio del programa.

Señaló también que en un comienzo creía que se trataba de problemas de salud derivados de la falta de sueño, pero después se dio cuenta que la situación iba más allá y debía consultar a expertos, incluyendo una psicóloga.

“Yo estaba teniendo microamnesias (...) Uno comienza a normalizar el no dormir, el despertarse varias veces en la noche, el estar irritable todo el tiempo, el ser contestatario, hay cosas que hay que pararle bolas’”, añadió al medio antes mencionado.

Cabe recordar que la comunicadora paisa había revelado también que en 2020 fue diagnosticada con el Síndrome de Sjögren, también conocido como síndrome de ojo seco, el cual ataca las glándulas que tienen secreciones, lo que se convertía en su pesadilla cada vez que tenía jornada de grabación.

Asimismo, Giraldo llegó a desarrollar una alergia acuagénica, por lo que esperaba ansiosa cada fin de semana para no bañarse y así evitar sentir la picazón en todo su cuerpo, que la abordaba con frecuencia cuando estaba en el set del programa todas las mañanas.

Actualmente, la presentadora se encuentra bien de salud, por lo que pudo retornar al noticiero de Caracol, acompañando a los televidentes en la emisión de medio día.