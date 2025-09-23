La actriz colombiana de cine para adultos Esperanza Gómez se ha pronunciado en los medios de comunicación contando la historia de su estado de salud actual, el cual indica que no lo toma como un castigo sino como una enseñanza.

Claudia Lozano, de Noticias Caracol, ya salió de UCI: así avanza su recuperación de forma positiva

Video: joven compró un soporte de papel higiénico por Temu y se sorprendió con lo que le llegó

Jessica Cediel volvió a referirse a su salud tras ser hospitalizada: “La vida me ha pedido que le baje el ritmo”

En la más reciente entrevista con el programa La Red, de Caracol Televisión, Gómez manifestó que se ha sentido muy mal anímicamente en estos últimos meses.

Sostiene que, sus depresiones y problemas emocionales son por causa de su salud pero también por las cosas que la gente opina “sin conocerla” en las redes sociales.

Leonardo Muñoz/EFE La actriz de 45 años fue diagnosticada con un degeneramiento progresivo en la columna vertebral, y por eso le ha tocado muchas veces cancelar compromisos laborales.

“Yo venía con dificultades emocionales debido a tanto problema, estrés, trabajo y persecución de tanta gente que ni siquiera lo conoce a uno. Tengo picos de depresión donde caigo y me cuesta unos días levantarme, pero he estado en terapia por varios años”, dijo.

Además, indicó que los médicos le informaron que dentro de poco podría quedar en silla de ruedas. “En el caso de mi salud, que posiblemente puedo quedar en silla de ruedas en tres años, estoy tratando de hacer lo que más pueda. No lo estoy tomando como un castigo; más bien, por cada cosa negativa que me pasa, empiezo a agradecer”.

La actriz de 45 años fue diagnosticada con un degeneramiento progresivo en la columna vertebral, y por eso le ha tocado muchas veces cancelar compromisos laborales. Esperanza narró que muchas veces queda paralizada “desde los hombros hacia abajo”.

Asimismo, aseguró que los médicos le han sugerido una operación para detener el deterioro de las vértebras, pero se ha negado porque le dan miedo las complicaciones médicas.

Esperanza Gómez aseguró que los médicos le han sugerido una operación para detener el deterioro de las vértebras, pero se ha negado porque le dan miedo las complicaciones médicas.

Por eso, insiste en que esperará hasta el 2023, cuando ya haya avanzado más los tratamientos para esta enfermedad. “Creo que la medicina de ese tipo está avanzando muy rápido y quiero esperar a que haya algo mucho más práctico que me pueda solucionar (...) En 2030 puede haber una inyección que me ayude. Mientras tanto intentaré estar bien”.

¿Qué es el degeneramiento progresivo en la columna vertebral?

La página Cleveland Clinic informó que la enfermedad degenerativa del disco es una afección que se produce cuando los discos intervertebrales se desgastan.

Meta AI La página Cleveland Clinic informó que la enfermedad degenerativa del disco es una afección que se produce cuando los discos intervertebrales se desgastan.

“Los discos intervertebrales son amortiguadores elásticos entre las vértebras (los huesos de la columna vertebral). Actúan como amortiguadores y ayudan a moverse, doblarse y girar con comodidad. Todos los discos intervertebrales se degeneran con el tiempo; es parte natural del envejecimiento”, señala.