Ana María Orozco es recordada por interpretar a Betty, uno de los personajes más famosos en la historia de la televisión colombiana, que además ha trascendido casi como ninguna novena, serie o programa colombiano a nivel internacional.

La actriz, luego de tantos años, reveló cómo fue el casting para ser seleccionada y dio detalles sobre la forma en la que ideó el ‘look’ que presentó a los directores de la audición.

Orozco, en entrevista a OhLala, reveló que llevó a la audición unas gafas, su flequillo, y brackets improvisados hechos con papel aluminio.

“Era como la idea, yo no sé cómo hice eso, pero el ‘look’, la ropa y todo eso, después lo perfeccionamos, pero así fue como llegué al ‘casting’”, comentó Ana María Orozco en la entrevista.

También detalló que el flequillo que usó era uno falso para no tener que cortarse el cabello. Este corte terminó siendo fundamental en la imagen de Betty, reconocido a nivel internacional: “Fue muy gracioso porque ese flequillo yo me lo inventé… quedó”.

La actriz afirmó que nunca pensó que ese look que ella llevó a la audición se convertiría en un ícono latinoamericano. “Siempre me pareció rarísimo, y nunca entendí por qué quedó, pero así fue”.

Hay que destacar que la plataforma de ‘streaming’ Prime Video, por la gran cantidad de reproducciones de la segunda temporada de ‘Yo soy Betty, la fea’, ya se empezará a grabar una tercera parte.