El modelo e influencer brasileño Yago Campos falleció en circunstancias poco claras mientras disfrutaba de unas vacaciones en Grecia. Su cuerpo fue encontrado en una habitación de un hotel de lujo en Mykonos junto al de otro hombre, Ryan Silveira, quien permaneció en coma durante varios días, pero recientemente rompió su silencio en redes sociales y compartió detalles sobre los trágicos hechos.

La noticia sobre la muerte de Yago Campos fue confirmada el domingo 24 de agosto, tras un incidente que ocurrió en la isla de Mykonos. Según informes de medios locales, Yago Campos se encontraba de viaje celebrando su cumpleaños número 25, acompañado por el actor brasileño Ryan Silveira. Ambos habían recorrido Indonesia y Dubái antes de llegar a Grecia, como lo documentaron en sus últimas publicaciones en redes sociales.

Según el medio CNN Brasil, los jóvenes se hospedaban en uno de los hoteles más exclusivos de Mykonos. Fue el personal de limpieza del hotel quien alertó sobre la situación, después de notar que salía agua de la habitación sin respuesta por parte de los ocupantes. Al ingresar al cuarto, encontraron a Yago y Ryan inconscientes en la bañera.

Se solicitó inmediatamente la intervención de los servicios médicos del hotel, pero lamentablemente, Yago Campos ya no presentaba signos vitales, por lo que su muerte fue declarada en el lugar. Ryan Silveira, por otro lado, fue trasladado de urgencia a un hospital donde permaneció en coma durante varios días.

Recientemente, Ryan Silveira, actor de 23 años, compartió un video en sus redes sociales en el que habló sobre los sucesos. Aunque no pudo precisar los detalles exactos, explicó que la noche del sábado 23 de agosto, él y Yago estuvieron en la habitación consumiendo drogas. Aunque no especificó qué tipo de sustancias, mencionó que poco después se desmayó y perdió la memoria de lo sucedido. Según Ryan, despertó en el hospital y se enteró que había estado hospitalizado por más de una semana.

El actor brasileño también reveló que su estado de salud empeoró debido a que tragó agua de la bañera, lo que le causó una infección interna. Además, mostró suturas en su rostro.

Actualmente, está colaborando con las autoridades griegas para esclarecer lo sucedido, mientras que el cuerpo de Yago Campos será repatriado a Brasil, según informó la embajada brasileña en Atenas.

Las autoridades griegas han abierto una investigación para determinar las causas de este suceso, que ha dejado conmocionado al mundo del entretenimiento y a los seguidores de los jóvenes.