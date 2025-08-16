El cantante Sean Kingston, famoso por su éxito mundial “Beautiful Girls”, fue condenado a tres años y medio de prisión tras ser hallado culpable de un esquema de fraude electrónico que superó el millón de dólares en lujosos artículos adquiridos de manera ilícita en el sur de Florida.

El artista, cuyo nombre real es Kisean Anderson, lo hizo junto a su madre, Janice Turner, quien también fue procesada y recibió una pena de cinco años de cárcel y tres de libertad condicional.

De acuerdo con la fiscalía, ambos utilizaron comprobantes bancarios falsificados para convencer a joyeros, concesionarios de autos y otros comerciantes de que recibirían pagos millonarios.

X @Dexerto Sean Kingston fue arrestado por fraude

Sin embargo, el dinero nunca llegaba. Durante el juicio se reveló un mensaje de texto clave, enviado por Kingston a su madre, en el que le ordenaba: “Te dije que hicieras un recibo falso para que parezca que la transferencia llegará en un par de días”.

Una de las víctimas fue Moshe Edery, joyero de Fort Lauderdale, quien entregó al cantante un reloj Audemars Piguet valorado en 285.000 dólares con la promesa de ser recomendado a celebridades.

x @NuestroDiario Kisean Anderson, lo hizo junto a su madre, Janice Turner, quien también fue procesada.

Esta estafa no solo lo dejó en bancarrota, también afectó su reputación profesional. El cantante intentó obtener arresto domiciliario, argumentando que sus delitos no fueron violentos y que había devuelto parte del dinero.

Sin embargo, el juez rechazó la solicitud, recordando que el caso requirió incluso una redada del equipo SWAT en su residencia de Florida debido a la magnitud del fraude.