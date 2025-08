Julio Carvajal es el más reciente eliminado del ‘Desafío Siglo XXI’. Tras su salida de la competencia, el deportista, primer capitán de la casa Omega, habló sobre un momento delicado en su vida.

Durante una entrevista, el exconcursante reveló que está de luto debido al fallecimiento de su abuela, el cual ocurrió durante su participación en el programa.

“Hace poco se fue, ya mi abuela no está en este plano. Salgo del Desafío y me entero que, hace poquitos días ella falleció. Logró verme en pantalla, pero así tenía que ser”, dijo para ‘El Sentenciado’, del canal Caracol.

Julio explicó que gracias a un tío se enteró que su abuela se sentía muy orgullosa de su participación y desempeño durante las pruebas. Además, que no se perdía el programa, y noche a noche veía a su nieto en el programa.

“Se acostaba a descansar, pero todavía no comenzaba el Desafío (...) Mi tío dice ‘yo miraba por allá una lucecita prendida, así, como algo que parpadeaba’ y era mi abuela esperando que empezara el Desafío (...) Ella sentada ahí para mirar a su nieto, entonces eso fue algo muy bonito”, destacó.

La deportista de 27 años, oriunda de Bello, Antioquia, explicó que su paso por el reality show marcó un punto de inflexión en su vida profesional y personal.

“Cuando empecé el modelaje webcam tenía muy claro que la meta era cinco años. Esa meta, por cosas de la vida, mágicamente se cumple. Este año ya se cumplió, de hecho”, dijo.

Julio abandonó Tobia, Cundinamarca, en compañía de Isabel Carvajal, tras competir en el Box Negro por mantenerse en el programa.

La antioqueña, quien se destacó por sus habilidades físicas en el Desafío y fue considerada una de las mujeres más fuertes antes de ser eliminada, expresó que su motivación actual es diferente: “Yo no quiero seguir como modelo webcam. Es algo que no me llena, no me apasiona, no me nutre”.

¿Cuánto dinero se llevó Julio?

El ex concursante confesó que durante su actuación en el ‘Desafío’ logró quedarse con 3 millones de pesos, mientras que Isa del equipo Gamma se llevó $10.500.000.

En otra ocasión, Julio había confesado que su “mayor secreto” es que sueña con ser un reconocido actor de películas, “tipo Arnold Schwarzenegger”, dijo.

“Quiero ser uno de los actores más grandes de Colombia si Dios me lo permite”, expresó.