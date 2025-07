El reconocido cantante de música popular Alexis Escobar fue ingresado de urgencia debido a quebrantos de salud. La noticia alertó a sus seguidores quienes enviaron mensajes de apoyo al artista a través de redes sociales.

El intérprete de éxitos como ‘El incomprendido’, contó a sus seguidores que debió asistir a un especialista para someterse a unos exámenes médicos y conocer que estaba producciones malestar en su cuerpo.

Desde su cuenta de Instagram, Escobar explicó que los resultados de los exámenes indicaron que había sufrido una intoxicación, pero además padeció de un episodio de pánico y ansiedad.

“Mi gente, les cuento por encimita que me intoxiqué, pero todavía no hemos sabido con qué. Ya me hicieron exámenes, me dio un ataque de pánico, de ansiedad y me hiperventilé”, expresó Escobar.

Y añadió: “Lo bueno fue que ya me hicieron un electrocardiograma y gracias a Dios estoy muy bien. Sin embargo, se me hinchó la cara, pero no les voy a dar a ustedes el ‘papayazo’ de que me gocen. Cuando esté más deshinchado, les muestro”.

Horas después, el cantante compartió una historia desde la misma red social, en la que manifestó que ya se encontraba bien, y además agradeció a sus seguidores por expresarle todo su apoyo.

“Paso por aquí a contarles que no me morí. Yo no pensé que hubiera tanta gente que preguntara por mí, pero muchas gracias a todos los que se preocuparon. Ya estoy bien, fue más un ataque de pánico en el que me hiperventilé, me dio un ataque de estrés, pero ya estoy más deshinchado que ayer y ahí voy recuperándome”, informó.