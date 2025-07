No fue una fecha elegida al azar. El 10 de julio de 1964, los Beatles regresaban a Liverpool tras una gira por Estados Unidos que marcó un punto de inflexión en su carrera.

Ese día, además del cálido recibimiento de miles de fanáticos en el aeropuerto Speke, se estrenaban su primera película, ‘A Hard Day’s Night’, y el disco homónimo, consolidando la ‘Beatlemanía‘ en su máximo esplendor. Desde 2007, dicha fecha es reconocida como el Día Mundial de los Beatles.

El grupo, integrado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr —apodado así por sus anillos, aunque su nombre real es Richard Starkey—, fue mucho más que una banda de rock. Conocidos como el ‘cuarteto de Liverpool’, su música, imagen y mensaje marcaron una generación y siguen siendo referencia ineludible de la cultura pop.

Otras fechas que se asocian con Los Beatles

Si bien el 10 de julio es el día más reconocido, existen otras fechas que también evocan momentos importantes en la historia del grupo.

El 6 de julio, por ejemplo, se recuerda como el día en que Lennon y McCartney se conocieron en 1957; el 16 de enero, por la apertura del legendario The Cavern Club; y el 25 de junio, por la emisión de All You Need Is Love en el programa satelital Our World.

La ‘Beatlemanía’

El impacto de los Beatles no se limitó al ámbito musical. Su influencia abarcó el arte, el cine, la moda, el lenguaje y hasta la política.

En plena posguerra, cuando Reino Unido atravesaba una difícil situación económica, la banda se convirtió en símbolo de una nueva esperanza cultural. Su aparición en el Ed Sullivan Show en 1964 fue un antes y un después para la música popular en Estados Unidos.

Su discografía, que incluye himnos como ‘Let It Be’, ‘Yesterday’, ‘Come Together’ o ‘Strawberry Fields Forever’, ha sido objeto de tributos, reediciones, libros y estudios.

Portadas como la de Abbey Road se han convertido en íconos visuales, al igual que su logo, que decora desde camisetas hasta vehículos. Incluso hay un Monopoly edición especial y videojuegos como The Beatles: Rock Band dedicados a su legado.

El nombre ‘The Beatles’ es en sí mismo un juego de palabras entre “beetles” (escarabajos) y “beat” (ritmo). Antes de llegar a ese nombre, pasaron por otros como Johnny and the Moondogs y The Silver Beetles. Su admiración por Buddy Holly y su banda The Crickets también influyó en la elección.

A pesar de haber estado juntos apenas una década, el fenómeno Beatles sigue vigente. Exposiciones, documentales, fanáticos con colecciones que figuran en récords Guinness, figuras en museos de cera y múltiples homenajes a lo largo de los años son prueba de ello. Series, películas y hasta caricaturas han parodiado o rendido tributo a la agrupación.

Hoy, solo Paul McCartney y Ringo Starr siguen con vida y, aunque han tomado caminos distintos, ambos continúan vinculados a la música. McCartney, por ejemplo, se presentó en la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y su carrera solista sigue siendo aclamada.

El Día Mundial de los Beatles es una invitación a recordar cómo cuatro jóvenes de Liverpool lograron cambiar la historia de la música y a celebrar un legado que, seis décadas después, sigue sonando tan fresco como en su primera nota.