La reconocida presentadora cubana Cristina Saralegui regresó el pasado lunes 23 de junio a la televisión estadounidense con una nueva edición de su emblemático programa ‘El Show de Cristina’, después de 15 años fuera de los medios.

Claudia Bahamón contó cómo es la crianza de Samuel y Luca, junto a su esposo, Simón Brand

Karol G respondió a quienes la señalan de supuesto plagio en su álbum de ‘Tropicoqueta’

Shakira mostró su rutina diaria para el cuidado de su cabello en video: “Bienvenidos a mi ducha”

El retorno de Saralegui se dio con una entrevista exclusiva a la cantante Karol G, quien expresó públicamente que cumplir esta entrevista había sido uno de sus sueños de infancia.

La artista eligió el formato para hablar sobre su vida, su carrera y su más reciente producción discográfica, ‘Tropicoqueta’, un álbum que mezcla diversos géneros y cuenta con colaboraciones destacadas dentro de la industria musical.

X @soy_502 'El show de Cristina' regresó tras una ausencia de 15 años con Karol G como invitada

Según informó Univisión, cadena encargada de la transmisión, fue la propia Karol G quien impulsó el regreso del programa. La cantante habría manifestado su deseo de participar en El Show de Cristina, lo que motivó a la periodista y al canal a retomar el formato para este episodio especial.

Cristina Saralegui se retiró de la televisión en 2010 tras más de dos décadas de emisión continua. En declaraciones recientes ofrecidas en el pódcast Decálogo del éxito, explicó que su salida estuvo relacionada con problemas contractuales y los altos costos operativos que implicaban la producción y su equipo técnico.

Karol G anunció sus planes con Feid

Durante el programa, Karol G señaló su deseo de formar una familia. “A mí me habían preguntado como mamá, pero no como abuela, pero sí, me veo como abuela, es que somos de familia tradicional colombiana, entonces si me veo así, no sé en qué momento, pero me veo”.

Prepare pollo en salsa de cerveza: use pimentón, ajo, paprika y aceite de oliva

Asimismo, indicó que sí desea ser madre. “Cuando empecé a decir que quería hijos, decía que quería un equipo de fútbol y ya voy en menos, yo creo que con dos o uno estaría como bien, pero con todo lo que se ve ahora uno piensa en traer ojos al mundo”.