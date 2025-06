Karol G lanzó este viernes su quinto álbum de estudio, ‘Tropicoqueta’, un homenaje a las raíces latinas en el que mezcla merengue, bachata, mambo, vallenato o mariachi y que cuenta con colaboraciones como las de Greeicy, Manu Chao o Marco Antonio Solís.

Leer más: Ángela Aguilar es la nueva eliminada de ‘Yo me llamo’: este es el dinero que se llevó en el programa

Son “canciones que se cantan con el alma, se bailan con el cuerpo y se gritan con el corazón”, como señaló Karol G en su cuenta de Instagram, en la que califica su nuevo trabajo de “intenso, impredecible, dramático, mágico, auténtico, ÚNICO”.

Un álbum que recorre muchos géneros de la música de América Latina, como la ranchera, en ‘Ese hombre es malo’, el vallenato (‘No puedo vivir sin él’), el merengue (‘Si antes te hubiera conocido’), la bachata en ‘Amiga Mía’ junto a Greeicy o una balada con toques de mariachi -’Coleccionando heridas’, con la colaboración de Marco Antonio Solis-.

Le puede interesar: Mhoni Vidente advirtió de una nueva pandemia: “Es más contagiosa y más agresiva. No se confíen”

También hay un tema en portugués, ‘Bandida entrenada’, o una canción con Manu Chao que conserva más el estilo del francés que el de la colombiana, ‘Viajando por el mundo’.

Además de un divertido mambo, que da título al disco, y en el que hasta se escucha de fondo el famoso ‘Mambo number 5’ de Pérez Prado. Acompañado por un vídeo en el que la cantante aparece vestida llena de plumas y que evoca claramente el famoso cabaret Tropicana de La Habana.

Y, por supuesto, hay reguetón, en temas como ‘Latina Foreva’, que ya se adelantó hace unos días y que es una oda a las curvas latinas con un estribillo muy poco sutil -“Teta y nalga, te-teta y nalga Teta y nalga, te-teta y nalga”.

Lea acá: El fundador de Telegram, Pavel Durov, incorporó a sus 106 hijos en su testamento para compartir su fortuna

Tras el lanzamiento del álbum que reúne 20 temas y tiene duración total de 58 minutos, han surgido una serie de comentarios en contra de ‘la Bichota’, a quien señalan de plagio.

“No me gustó este álbum algunas canciones no tienen ni sentido”; “No sé si es mi imaginación pero siento que Karol saca albums parecidos a los de Bad Bunny”; “No me gustó tanto, y ya llevo varias veces escuchando el disco esperando conectar con más canciones”; “Que decepción el disco solo dos canciones buenas”; “Ni loca escucho ese álbum , se nota que está malo.”; “No me gustó todo es copiar de los demás.....”; “No sé pero antes hacías mejores canciones”; “El álbum del plagio”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Lea acá: Shakira mostró su rutina diaria para el cuidado de su cabello en video: “Bienvenidos a mi ducha”

Ante la lluvia de cuestionamientos, la interpreta de ‘Si antes te hubiera conocido’ decidió romper el silencio y defenderse de las acusaciones de plagio en su nuevo trabajo musical.

“Una cosa es inspiración y otra es copiarse. Claramente, tengo samples en ‘Latina foreva’, ‘Cuando me muera, te olvido’ y ‘Tropicoqueta’, nada más”, dijo durante un en vivo en a través de Instagram.

Además, la antioqueña aprovechó para cantar algunos de sus temas e interactuar con sus fanáticos.