Dijo de todo. Se destapó. Nataly Umaña no se guardó nada respecto a su matrimonio pasado con Alejandro Estrada. Reveló lo que vivió dentro de su relación con el actor, que duró 14 años y que se terminó de desmoronar por el escándalo que vivió cuando entró a ‘La casa de los famosos’.

Leer también: Paulina Ceballos, esposa de Carlos Calero, recordó cómo la noticia de que tenía cáncer: “sacudió mi alma”

Umaña, en entrevista con Cristina Estupiñán, incluso dijo que lo que vivió cuando estuvo en el reality de RCN, que se involucró emocionalmente con Miguel Melfi, lo agradece en la actualidad, aunque también dijo que le ha sido difícil enfrentar todas las críticas en redes sociales desde lo sucedido.

“Fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Entro a la casa en un estado emocional muy bajo, venía demasiado mal en mi matrimonio”, dijo en la entrevista. Aseguró que antes de entrar al reality le pidió a Alejandro que la dejara. “Le pedí ‘déjame’, porque yo no era capaz de dejarlo y nos estábamos haciendo daño”.

Dijo que ocho días antes de entrar al reality “tuvimos una pelea fuertísima...y eran constantes las peleas diarias que mi mamá me dijo ‘me tengo que ir, qué es lo que pasa, parecen perros y gatos, están ofendiéndose, es muy feo, como madre me duele”.

También confesó lo que sintió, luego de estar viviendo esa situación en su matrimonio, cuando entró a ‘La casa de los famosos’.

“Estás completamente incomunicado, no hay lapicero, no puedes cantar, solo estás ahí…y empezamos en los tiempos de ocio a jugar... empieza mi cerebro a regresar a la infancia y empiezo a reencontrarme… a ser feliz...a reírme a volver a ser yo en esencia", reveló.

Sobre su matrimonio, aseguró que luego se dio cuenta que era una codependencia nociva, gracias a algunas falencias en su niñez.

Importante: Video: Luis Díaz se camufló para poder ver un partido de barrio en Medellín

“Fueron años de completa dependencia y la otra persona también. Entonces se forma la codependencia. ¿Cuáles son las características de una codependencia? Falta de autoestima, necesidad de control, tú quieres controlar. Tú necesitas que te controlen, miedo al abandono, miedo al rechazo. Dificultad para poner límites. Yo nunca supe decir no, a mí me cuesta un montón, quiero hablar en pasado porque sé que en la terapia ha funcionado y he aprendido muchas cosas. Quiero decir, me costaba soltar, no sabía decir adiós, no sabía. Con Alejandro lo viví. Obviamente comienza una relación bonita, linda, el enamoramiento, 1000 cosas lindas. Pero me ha quedado pasando el tiempo, y comienzan los problemas y estos problemas con codependencia. Tú los normalizas, pero cada vez se vuelve una bola de nieve mucho más grande. Y es una relación enferma", explicó.