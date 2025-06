La cantante colombiana Karol G sigue sorprendiendo a sus fanáticos con nuevos temas que mezclan de otros géneros y ritmos musicales. Para el próximo 20 de junio, ‘la Bichota’ realizará el lanzamiento de nuevo álbum que lleva por título ‘Tropicoqueta’, con el que busca rendir un homenaje a sus raíces latinas.

“Volver a la raíz, a la canciones con las que crecí escuchando, a los sonidos que me hicieron enamorarme de la música… quedarme en el lugar donde realmente me siento grande porque representa no solo quién soy, sino a esas personas que me han dado la oportunidad de estar donde estoy hoy.”, escribió la cantante a través de su cuenta de Instagram.

Para promocionar su nuevo trabajo, la intérprete de ‘TQG’, ‘Si antes te hubiera conocido’, ‘Provenza’ y ‘Milagros’ decidió apostarle a la nostalgia de sus seguidores y reunir a grandes actrices de la televisión mexicana para la época de los 90 y los 2000, para crear un clip de telenovela.

La cantante paisa logró reunir a las famosas actrices Anahí, Ninel Conde, Itatí Cantoral, Gaby Spanic y Azela Robinson, para realizar una promoción al estilo de una telenovela.

“Intenso, impredecible, dramático, mágico, auténtico, ÚNICO. Canciones que se cantan con el alma, se bailan con el cuerpo y se gritan con el corazón!!!!!!!”, escribió en el post de la publicación en la que se puede ver la actuación de las 5 artistas y la suya, como la protagonista.

En la breve historia se puede ver a Karol G interpretando el papel de una joven enamorada de Ricky Martín; sin embargo, su amor se vería truncado por Anahí, quien también estaría atraída por el cantante puertorriqueño.

En otra escena se puede ver a Itatí Cantoral, quien lanza su clásica frase “maldita lisiada”, debido a una pelea entre Karol G y Anahí, en la ambas terminan muy despeinadas.

Luego aparece, Ninel Conde, quien se enfrenta a Cantoral. Por su parte, Spanic y Azela Robinson aparecen en un vehículo color rojo al final.

Ahora, los fanáticos de ‘la Bichota’ están a la expectativa de cómo terminará este novelón. Y para esto tendrán que esperar hasta el próximo 20 de junio.

En otro post, Karol G dedicó una emotivas palabras a las actrices, a quienes agradeció por permitirle materializar un sueño.

“Que Locura!!! Nada como tener la oportunidad de materializar un sueño !!! Nos marcaron la vida con cada uno de sus personajes. Que energía en el set, que risa, el rodaje más divertido de la vida!!!! que increibleeee la pasamos !! GRACIASSS REINASSS POR DECIR QUE SÍ”, comentó desde su cuenta de Instagram.

Además, agradeció especialmente a Anahí, recordada por su participación en ‘Rebelde’, por colaborarle con su idea.

“Gracias a ti @anahi por agarrarme de los pelos y darme una de las experiencias más increíbles… es más, contigo y con esta, ya van 2 !! Fuiste la primera persona que llamé a contarme esta idea, y la emoción y alegría de ambas me hizo pensar que podía ser real! Reinas icónicas Maravillosas ¡Un Honor estar en el mismo lugar con ustedes!”, puntualizó.