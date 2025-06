Las plataformas digitales están en una evolución constante por lo que muchos generadores de contenido crean nuevos trends cada cierto tiempo para atrapar a su público. Precisamente, por estos días está en tendencia el ‘Escucho, pero no despido’, que consiste que los empleados revelan a sus jefes algunos de sus errores cometidos en el trabajo que debieron ocultar para evitar un regaño o hasta ser despedidos.

La tendencia atrapó a muchas organizaciones, y hoy por hoy hay miles de videos sobre este trends que se han ganado cientos de likes y publicaciones, pues algunas son muy divertidas; sin embargo, un caso puntual se hizo viral, pues no terminó como todos esperaban.

En uno de los videos se ve a un grupo de empleadas que confesaban a su jefa algunas cosas que hicieron mal dentro de su jornada laboral, pero para sorpresa de muchos internautas, una de ellas terminó siendo despedida debido a que su falta era demasiado grave.

Al inicio del video se ve a las dos primeras empleadas contados sus imprudencias, pero el caso de la tercera dejó totalmente asombrada a la propietaria de la empresa.

“Una vez le cobré menos a un cliente y me tocó alterar la factura para que no se dieran cuenta”, dijo la trabajadora.

Tras escuchar las frases, la jefa se volteó y quedó mirando fijamente a su empleada, sin embargo, solo dijo “interesante”, y continuó con la grabación para escuchar las confesiones de otras dos.

En otro video, la jefa reveló la mujer fue despedida por su acción, la cual consideró una estafa.

“Ya no está con nosotros”, dijo ella en un segundo video confirmando su despido.

El caso transcendió, que hasta llamaron a la Policía para denunciar lo sucedido y fue detenida por el delito de estafa dentro de la compañía.

La decisión de la jefa desató una ola de comentarios en redes sociales a favor y en contra por parte de los internautas.

“Escucho, pero no despido y la despediste al final”; “La gente no entiende que alterar una factura es un delito y no puede pasar por alto”; “Nadie entendió el sarcasmo, es la misma chica que dijo lo del billete”; “Pues básicamente la jefa si cumplió, que la policía se la haya llevado por un delito que confesó no es culpa ni de ella ni de la empresa”, son algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.

Ante ello, desde la cuenta de la empresa confesaron que todo se trató de una estrategia de ventas, y la mujer nunca fue despedida.