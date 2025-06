La presentadora y modelo antioqueña Vaneza Peláez, recordada por su paso por ‘Sábados Felices’, habló abiertamente en el programa La Red sobre uno de los capítulos más duros de su vida.

Aida Victoria Merlano criticó a Yina Calderón por filtrar noticia de su embarazo: “La odio”

Aprenda a preparar un pollo asado en casa y acompañe con ají, papa o yuca

Recuerdan la vez en que Altafulla apareció en ‘El man es Germán’, la serie de RCN

Peláez comentó sobre las consecuencias emocionales y sociales tras la captura de su exesposo, Sebastián Murillo Echeverri, alias “Lindolfo”, condenado en 2018 por su vinculación con la estructura criminal conocida como ‘La Oficina’.

Vaneza compartió cómo vivió los años posteriores a ese suceso, cuidando cada palabra sin ahondar en detalles judiciales, pero dejando en evidencia la carga emocional que enfrentó. “Hubo momentos que prefiero no recordar. No me arrepiento de nada. Agradezco lo vivido, por más doloroso que haya sido”, confesó.

Instagram vanepelaez1 La presentadora y modelo antioqueña Vaneza Peláez.

Durante la conversación, habló de su proceso de reconstrucción personal y del desafío que significó tomar distancia de una realidad que ya no le correspondía. “Reconocer que ese no era mi lugar y salir de allí por mi bienestar fue un acto necesario. A veces hay que empezar de nuevo, aunque el mundo alrededor no lo entienda”.

Desde entonces, Vaneza ha enfocado su energía en su familia y en continuar su carrera profesional. Su prioridad hoy son sus hijas y su bienestar emocional. “He aprendido a ser fuerte por ellas y por mí. No tengo relación alguna con mi exesposo desde hace siete años”, afirmó.

Caracol Televisión Vaneza Peláez revela el momento complejo que vivió por su exesposo

Peláez también reflexionó sobre el juicio público que enfrentó debido a las acciones de terceros. “Los delitos de sangre no existen. Los errores de los demás no deben definir la vida de uno”, sentenció, dejando claro que ha decidido tomar control de su historia, sin cargar culpas que no le pertenecen.

Hoy, Vaneza está lejos del escándalo y centrada en su crecimiento personal. Tiene más de 700 mil seguidores en su cuenta de Instagram, en donde comparte momentos de su vida.