Omar Murillo y Koral Costa son una pareja de famosos colombianos que han generado controversia en redes sociales por diferentes contenidos que comparten con sus seguidores. Precisamente, un caso similar los tiene en el ojo del huracán por un video difundido en los que se les ve caminando por las calles de Madrid, cubiertos solo con toallas de baño.

El actor Omar Murillo es recordado por participar en importantes producciones como ‘El Man es Germán’, Sin Senos Sí Hay Paraíso’, ‘A mano limpia’ y ‘La Selección’, entre otras. Pero además, hace algunos años se ha dedicado a la generación de contenido en redes sociales junto a su pareja sentimental, la modelo, cantante y actriz Karol Costa.

La pareja ha ganado reconocimiento por sus particulares contenidos y hasta han decidido emprender en la creación de una marca de jugos llamada ‘Boli8’. Este nuevo proyecto del caleño ha logrado materializarse y ya cuenta con un punto físico en la ciudad de Bogotá.

Recientemente, Omar y Karol se han convertido en tendencia en redes sociales luego que compartieran una grabación en la que ambos transitan por las calles de la capital de España, usando toallas de baño.

En la cinta se ve a Karol con una tolla blanca cubriendo su cuerpo y otra en la cabeza como si fuera a secar su cabello, mientras que Omar solo llevaba una toalla que cubría la parte inferior. Este hecho no solo se robó las miradas de los europeos, sino también de los internautas locales, quienes no dudaron en cuestionar la idea.

Durante su caminata, los colombianos fueron interrumpidos por transeúntes, quienes les solicitaban tomarse una fotografía juntos, otros prefirieron solo saludarlos e intercambiar unas cuantas palabras. Lo sí quedó en evidencia es que llamaron la atención y se sobaron una que otra carcajada.

“Lo único que yo sé es que acá en España vistes como te dé la gana y nadie te critica”; “Son únicos y originales!”; “Lo importante que es escoger bien la pareja, es de vivir y disfrutar”; “Me encanta esa originalidad y espontaneidad q tienen los dos”; “Aquí en España la gente le da igual como vayas vestido , no se escandalizan como en Colombia.”; “De milagro no se los llevó la policía”; “Que necesidad de hacernos quedar en ridículo en todo Europa? Luego nos quejamos.”; “La gente ya no sabe que más hacer para ser vistos”, fueron algunos de los usuarios en redes sociales.